Die SPD ist ihrer zukünftigen Führungsspitze einen Schritt näher gekommen: Die Kandidatenduos Geywitz/Scholz und Esken/Borjans erhalten in der ersten Runde die meisten Stimmen der Parteimitglieder. Die absolute Mehrheit erreicht aber keines der Teams.

Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz wird in einer Stichwahl entschieden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz konnten sich in der ersten Runde des Mitgliederentscheids zwar knapp durchsetzen, sie verfehlten aber die erforderliche absolute Mehrheit sehr deutlich. In der zweiten Runde des Entscheid treten sie gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an.

Das Duo Scholz/Geywitz kam in der Abstimmung auf rund 22,7 Prozent. Die Zweitplatzierten Borjans/Esken erhielten 21 Prozent der Stimmen. Rund 53,3 Prozent der gut 425.000 Mitglieder hatten an der Abstimmung teilgenommen. Das Ergebnis des zweiten Mitgliederentscheids soll am 30. November vorliegen.

Die Suche nach einem neuen SPD-Vorsitz war nötig geworden, nachdem die damalige Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles Anfang Juni zurückgetreten war. Die Kandidaten tourten in 23 Regionalkonferenzen durch Deutschland. Seit Mitte Oktober konnten die Sozialdemokraten für die am Ende noch sechs Kandidatenduos abstimmen, online oder per Brief.

Scholz und Geywitz waren unter den sechs Bewerberteams die einzigen, die klar für eine Fortsetzung der großen Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 plädierten. Walter-Borjans hat dies offengelassen, während seine Partnerin Esken den Ausstieg aus der Koalition fordert.