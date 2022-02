Gegen 4 Uhr sind in Kiew Explosionen zu hören. Dann folgt ein riesiger Knall und ein Feuerball geht auf die Stadt nieder. Das ukrainische Militär will ein russisches Flugzeug abgeschossen haben, Russland widerspricht. Ein Hochhaus wird massiv beschädigt - vielleicht durch Trümmer, vielleicht durch Beschuss.

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Freitagmorgen laute Explosionen hörbar gewesen. Dem Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, zufolge haben ukrainische Streitkräfte ein feindliches Flugobjekt über Kiew abgeschossen. Die Trümmer seien in ein Wohnhaus gestürzt und hätten dieses in Brand gesetzt, schreibt Heraschtschenko bei Telegram. Der Kiewer Stadtverwaltung zufolge wurden drei Menschen verletzt.

Es ist unklar, ob es sich bei dem Abschuss tatsächlich um ein russisches Flugzeug handelt. Auf ihrem Facebook-Account teilte die ukrainische Armee mit, sie habe zwei Raketen zerstört. Es gibt Bilder, auf denen Teile einer russischen Rakete des Typs "Kalibr" zu sehen sind. Die sollen bei den Löscharbeiten am beschädigten Hochhaus gefunden worden sein. Russische Medien sollen behauptet haben, ihre Einheiten hätten stattdessen ein ukrainisches Flugzeug eliminiert. Das Portal Nexta zeigt Bilder von Trümmerteilen, die vermutlich von einer ukrainischen Maschine des Typs "SU-27" stammen und die in einem Wohngebiet niedergegangen sein sollen. Ob es sich dabei jedoch um Kiew handelt und ob die Fotos aktuell sind, ist unklar.

Offen ist auch, ob das Wohnhaus tatsächlich von Wrackteilen getroffen oder durch russischen Raketenbeschuss schwer beschädigt wurde. In sozialen Medien gibt es dazu unterschiedliche Darstellungen. In jedem Fall stehe zu befürchten, dass das Gebäude einstürzen könnte, berichten Medien. Das Nachrichtenportal Nexta berichtet, dass 150 Menschen evakuiert und 20 Menschen gerettet wurden. Die Zahl der Verletzten wird mit acht angegeben.

Der Abschuss soll gegen 4.20 Uhr Ortszeit stattgefunden haben. Seit dem frühen Morgen heulen Sirenen, die vor Luftangriffen warnen, in der Stadt. Auch aus anderen Landesteilen werden Angriffe mit Raketen gemeldet. Viele Menschen haben sich in Kiew, aber auch in Charkiw, in U-Bahntunnel geflüchtet und harren dort aus.

Derweil rücken russische Truppen von Norden weiter auf Kiew vor. Es gibt schwere Gefechte nordwestlich der Stadt. Ukrainische Einheiten sollen mehrere Brücken zerstört haben, um Panzer am Vorrücken zu hindern. Auch der strategisch wichtige Flugplatz Hostomel ist hart umkämpft, teilte der Generalstab der Ukraine mit. Ukrainische Truppen hielten dort Stand. Der Flughafen war gestern nach schweren Gefechten zunächst unter russische Kontrolle geraten, wurde aber später durch ukrainische Einheiten zurückerobert.