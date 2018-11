Politik

Bericht in Staatsmedien: Kim testet "wegbereitende" neue Waffe

Mit den USA hat Kim Jong Un eine Vereinbarung zur nuklearen Abrüstung getroffen. US-Präsident Trump berichtet stolz von Fortschritten. Dennoch präsentiert der nordkoreanische Staatschef nun eine brandneue High-Tech-Waffe.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat nach Angaben staatlicher Medien dem Test einer neu entwickelten High-Tech-Waffe in dem international isolierten Land beigewohnt. Kim habe zu diesem Zweck eine Teststelle eines nationalen Verteidigungsinstituts besucht, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Berichte staatlicher nordkoreanischer Medien.

Nähere Angaben zu dieser "wegbereitenden" Waffe wurden demnach nicht gemacht. Insbesondere die Art der Waffe ist nicht bekannt. Die Erprobung sei aber erfolgreich verlaufen. "Die hochmoderne Waffe, die seit langem unter der Leitung der dynamischen Führung unserer Partei entwickelt wurde, schützt unser Territorium vollständig und verbessert die Kampfkraft unserer Volksarmee erheblich", hieß es laut Yonhap vonseiten der Nordkoreaner.

Mit den USA hatte Nordkorea sich in diversen Gesprächen zwischen den Außenministern, aber auch beim historischen Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kim Jong Un im vergangenen Juni auf ein Abrüstungsabkommen geeinigt. Trump hatte zuletzt regelmäßig von großen Fortschritten bei den Verhandlungen mit Nordkorea gesprochen. Kim hatte immer wieder seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekundet.

Allerdings fehlt es bisher an konkreten Zusagen, wann und wie das bestehendes Atomwaffen- und Raketenarsenal abgebaut werden soll. Erst in dieser Woche veröffentliche die New York Times eine Untersuchung, wonach Norkorea sein Atomwaffenprogramm weiter vorantreibt. Als Beweis legte die Zeitung Satellitenbilder vor, die aktive Standorte zum Ausbau des Atomwaffenarsenals zeigen sollen.

Auch ist noch unklar, was die USA dem nordkoreanischen Staatschef als Gegenleistungen für die Denuklearisierung versprochen haben. In den nächsten Monaten soll es ein zweites Treffen Trumps mit Kim geben.

Quelle: n-tv.de