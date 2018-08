Politik

Mindestens 39 Tote im Jemen: Kinder sterben bei Angriff auf Schulbus

Der Krieg im Jemen tobt mit unverminderte Brutalität: Im Norden des Landes wird nun ein Bus mit Kindern zur Zielscheibe eines Angriffs. Den Huthi-Rebellen zufolge kommen bei dem Vorfall mehrere Dutzend Menschen ums Leben - darunter offenbar auch Schulkinder.

Bei einem Luftangriff auf einen Schulbus im Norden des Jemen sind dem Gesundheitsministerium der Huthi-Rebellen zufolge mindestens 39 Menschen getötet worden. Es soll zahlreiche Verletzte geben. Viele der Toten und der mehr als 40 Verletzten seien Kinder, sagte Huthi-Sprecher Jussef al-Hadri.

Helfer des Roten Kreuzes bestätigten die Angaben. In ein vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) unterstützten Krankenhaus seien "dutzende Tote und Verletzte" eingeliefert worden, teilte die Organisation auf Twitter mit. Der Angriff habe sich in der Gemeinde Dahyan in der Region Saada ereignet.

Wer für den Angriff auf den Schulbus verantwortlich ist, ist noch unklar. In dem Bürgerkriegsland kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die schiitischen Huthi-Rebellen. Das saudische Königshaus versteht sich als Schutzmacht der Sunniten. Einzelne Landstriche des Jemen sollen sich zudem unter Kontrolle islamistischer Kämpfer der Terrororganisation Al-Kaida befinden.

Die Zivilbevölkerung gerät bei den Kämpfen der verschiedenen Hilfsorganisationen immer wieder zwischen die Fronten. Die Versorgungslage ist verheerend. In vielen Regionen mangelt es an Nahrung und sauberem Wasser. Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Katastrophe beispiellosen Ausmaßes, die eine neue Flüchtlingswelle in Gang setzen könnte.

Islamischer Stellvertreterkrieg

Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht: Die Huthi-Rebellen, die sich auf dem Rückzug befinden, erhalten Beobachtern zufolge Unterstützung aus dem schiitisch geprägten Iran. Die religiöse Führung in Teheran sieht in Saudi-Arabien den wichtigsten Konkurrenten im Ringen um die Vorherrschaft in der Golf-Region.

Der Stellvertreterkrieg im Jemen birgt damit längst auch geopolitische Risiken. Nach Angriffen auf Öltanker in der Schiffspassage am Eingang zum Roten Meer vor der Küste des Jemen musste Saudi-Arabien zuletzt auch die Transportroute nach Europa vorübergehend sperren.

Ölroute wieder frei

Erst am vergangenen Wochenende hoben die zuständigen Behörden in der saudischen Hauptstadt Riad das Durchfahrtverbot für die eigenen Öltanker wieder auf. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition habe notwendige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Schiffe in Zukunft zu schützen, sagte Saudi-Arabiens Energieminister Chalid al-Falih der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

Vor zwei Wochen hatte Saudi-Arabien den Öltransport durch die Meerenge Bab al-Mandab ("Tor der Tränen") zwischen Jemen und dem Horn von Afrika gestoppt, nachdem zwei Supertanker einer saudischen Gesellschaft angegriffen worden waren. Die Meerenge, die das Rote Meer und den Indischen Ozean verbindet, ist eine der wichtigsten Routen für die Schifffahrt zwischen Europa und Asien.

Quelle: n-tv.de