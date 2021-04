Katja Kipping und Konstantin Kuhle schreiben eine wöchentliche Kolumne bei ntv.de. Start ist an diesem Samstag.

Die Bundestagsabgeordneten Katja Kipping und Konstantin Kuhle schreiben ab sofort eine wöchentliche Kolumne für die Nachrichtenseite ntv.de. Start ist an diesem Samstag, die Linke und der Liberale werden sich abwechseln. Das Projekt unter dem Titel "Kipping oder Kuhle" ist zunächst bis Mitte September angelegt.

"Die Kolumne soll Raum bieten für politische Grundsatzfragen, die im Tagesgeschäft mitunter zu kurz kommen", sagt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Ich freue mich, dass wir mit Katja Kipping und Konstantin Kuhle zwei sehr pointierte und unterschiedliche Stimmen für ntv.de gewinnen konnten." Zugleich würden im Wahljahr natürlich auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien bei ntv und ntv.de zu Wort kommen.

"Wirtschaft und Gesellschaft sind in Bewegung", sagt Katja Kipping. "Wohin dieses Land steuert und ob es uns gelingt, all die Krisen zu entschärfen ist offen. Gerade deshalb brauchen wir jetzt kulturvolle Kontroversen. In all der Kommunikation in Echtzeit über die sozialen Medien geht schnell zwischen Liken und Clicken der Blick fürs Wesentliche verloren. Ich freue mich deshalb über eine Kolumne aller zwei Wochen - das ist nah dran am Geschehen und ermöglicht die Einordnung in Größeres."

"Kipping oder Kuhle soll einen Beitrag zu spannenden und interessanten Kontroversen im Bundestagswahljahr 2021 leisten", sagt Konstantin Kuhle. "Ich freue mich auf die Mitwirkung an diesem spannenden Projekt. Wahrnehmbare und unterschiedliche Standpunkte tragen auch in Krisenzeiten zu lebhaften Debatten bei. Davon braucht unsere Demokratie mehr und nicht weniger."

Zum Auftakt hält Konstantin Kuhle an diesem Samstag ein Plädoyer für eine Freihandelsoffensive, um der Wirtschaft nach der Corona-Rezession Rückenwind zu geben. Die Kolumne erscheint jeden Samstag um 9.00 Uhr bei ntv.de und startet am 10. April.

ntv.de ist mit monatlich bis zu 27,27 Millionen Unique Usern und bis zu 410 Millionen Visits eines der erfolgreichsten Nachrichtenportale in Deutschland. Im März 2021 erreichte das digitale Gesamtangebot von ntv mit 26,66 Millionen Unique Usern den zweitbesten Wert aller Zeiten und liegt damit auf Rang 3 aller digitalen Nachrichtenangebote in Deutschland.