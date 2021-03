Bis zur Bundestagswahl sind es noch rund sieben Monate, doch schon heute richtet sich ein Bündnis aus 140 Klimaorganisationen an die nächste Regierung. Es fordert ambitionierte Klimaziele in den Wahlprogrammen. Gleich zu Beginn der Amtszeit solle die Regierung zur Tat schreiten.

Ihre Erwartungen gehen teils weit über bisherige Beschlüsse hinaus: Klimaorganisationen haben die Parteien in Deutschland aufgefordert, sich deutlich ambitioniertere Klimaziele zu setzen und diese auch in ihren Wahlprogrammen zu verankern. Das geht aus einem Papier hervor, das die Klima-Allianz Deutschland am Montag vorgestellt hat.

Rund sieben Monate vor der Bundestagswahl verlangt das Bündnis aus 140 Organisationen vor allem einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien, einen beschleunigten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, eine solide Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und Klimaneutralität bis 2040 - und damit zehn Jahre früher als geplant. Zu den Mitgliedern der Klima-Allianz Deutschland zählen unter anderem die Gewerkschaft Verdi, Deutsche Umwelthilfe e.V. und der Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND).

Auch die Landwirtschaft, die internationale Zusammenarbeit und die Digitalisierung sollten so ausgerichtet werden, dass sie stärker zum Klima- und Umweltschutz beitragen, fordert das Bündnis. Eine künftige Bundesregierung müsse darüber hinaus "in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit" einen Zeitplan für die Abschaffung umwelt- und klimaschädlicher Subventionen vorlegen. Das so gewonnene Geld solle in einen Klimaschutz-Fonds fließen, heißt es weiter in dem 15 Punkte umfassenden Forderungskatalog.

Energie- und Klimaplan "schnellstmöglich" überarbeiten

Um die neuen EU-Klimaziele und die Ziele des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen, müsse Deutschland zudem seinen nationalen Energie- und Klimaplan "schnellstmöglich" überarbeiten. Dazu gehöre auch, bei allen Klimaschutzmaßnahmen die soziale Dimension mitzudenken. Haushalte mit geringerem Einkommen müssten "durch gezielte Förderung in die Lage versetzt werden, energiesparsame Geräte anschaffen zu können", schreiben die Unterzeichner.

Insgesamt sollen erneuerbare Energien nach dem Willen der Allianz bis 2030 einen Anteil von "mindestens 75 Prozent" am Bruttostromverbrauch erreichen. Das Bundesumweltministerium hatte seine Ziele Anfang des Jahres nach oben korrigiert und strebt aktuell bis 2030 einen Ökostrom-Anteil zwischen 75 und 80 Prozent an. Die offizielle Zielmarke, die im Koalitionsvertrag verankert ist, liegt aber bei 65 Prozent.

SPD-Spitze will auf Klimapolitik setzen

Zuletzt hatte die SPD in einem von der Parteispitze und Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorgelegten Entwurf für das Bundestagswahlprogramm neben mehr Sozialausgaben auch ein größeres Engagement in der Klimapolitik gefordert. Wenn es nach den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie dem jetzigen Vizekanzler Scholz geht, wollen die Sozialdemokraten im Falle einer weiteren Regierungsbeteiligung den Weg zu einem "klimaneutralen Deutschland" beschleunigen.

In dem Entwurf setzt das Trio unter anderem auf ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. Außerdem wollen die Sozialdemokraten, dass 2030 mindestens 15 Millionen Autos voll elektrisch auf den Straßen unterwegs sind. Die Ökostromumlage, mit der jeder Stromkunde den Ausbau der Erneuerbaren Energie mitbezahlt, soll demnach bis 2025 abgeschafft werden.

"Spätestens im Jahr 2050 ist Deutschland komplett klimaneutral", heißt es in der Vorlage. "Um in Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen." Das SPD-Parteipräsidium ist am Montag zu Beratungen über den Entwurf zum SPD-Wahlprogramm zusammengekommen.