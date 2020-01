Mehr als fünf Stunden verhandeln die Spitzen von CDU, CSU und SPD: Am Ende einigt sich die Koalition auf mehrere Maßnahmen, die Unternehmen zugutekommen. Auch Landwirte sollen unterstützt werden: CSU-Chef Söder spricht von einer "Bauernmilliarde".

Die Spitzen der Großen Koalition haben sich auf eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monaten und bessere Abschreibungsmöglichkeiten für IT-Investitionen von Firmen geeinigt. Nach mehr als fünfstündigen Beratungen im Kanzleramt stellten die Parteichefs von CDU, CSU und SPD ein sechsseitiges Papier mit mehreren Arbeitsaufträgen und Beschlüssen vor.

CSU-Chef Markus Söder sprach davon, dass man etwa eine "Bauernmilliarde" für Agrarumweltprogramme und Investitionen vereinbart habe, um Landwirten unter die Arme zu greifen.

Zudem soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe sich um die Frage kümmern, wie Investitionen weiter gesteigert werden können. "Darüber hinaus werden wir darüber beraten, wie Personengesellschaften optional so besteuert werden können wie Kapitalgesellschaften", heißt es in dem Papier. Dies wird von der Union als Einstieg in eine Unternehmenssteuerreform angesehen.

Der Arbeitsgruppe sollen die Fraktionschef der Regierungsfraktionen, der CSU-Landesgruppenchef, Kanzleramtschef Helge Braun, Finanzminister Olaf Scholz sowie der SPD-Ko-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans angehören.