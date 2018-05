Politik

Journalist in Kiew erschossen: Kreml weist Verwicklung in Mord zurück

Nach dem gewaltsamen Tod des kremlkritischen Journalisten Arkadi Babtschenko macht die Ukraine "Russlands totalitäre Maschinerie" für den Mord verantwortlich. Moskau weist die Vorwürfe nicht minder wortgewaltig zurück und spricht von einem "Gipfel des Zynismus".

Russland hat eine Verwicklung in den gewaltsamen Tod des kremlkritischen Journalisten Arkadi Babtschenko in der Ukraine zurückgewiesen. Vorwürfe dieser Art seien der "Gipfel des Zynismus", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, in Moskau. Er forderte die ukrainischen Behörden auf, objektive Ermittlungen in dem Fall einzuleiten, um das Land für Journalisten sicher zu machen.

Babtschenko war am Dienstag in Kiew erschossen worden. Der 41-Jährige sei vermutlich aufgrund seiner Arbeit als Kriegskorrespondent umgebracht worden, erklärte die ukrainische Polizei. Die Ukraine macht Russland für den Mord verantwortlich. Babtschenko hatte sich aus Russland abgesetzt, weil er nach eigenen Angaben um sein Leben fürchtete, nachdem er die Ukraine- und Syrien-Politik Moskaus kritisiert hatte.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält die Vorhaltungen gegen Russland laut Nachrichtenagentur Tass für eine Kampagne. Auch der Chef des russischen Geheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, nannte die Vorwürfe Unsinn und eine Provokation, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete.

Steinmeier fordert Aufklärung

Der ukrainische Ministerpräsident Wolodimir Groisman hatte am Dienstagabend in den sozialen Medien geschrieben, er sei überzeugt, dass "Russlands totalitäre Maschinerie" Babtschenko nicht verziehen habe. Auch Großbritannien forderte Aufklärung. Außenminister Boris Johnson erklärte über Twitter: "Wir müssen die Redefreiheit schützen, und es ist unerlässlich, dass die Verantwortlichen jetzt zur Rechenschaft gezogen werden."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte den Mord an Babtschenko. Er forderte eine umfassende Aufklärung und sagte: "Wir müssen Bedingungen schaffen, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für Leib und Leben verrichten können."

Vor zwei Jahren war der weißrussische Journalist Pawel Scheremet, ein Kritiker der Regierung seines Heimatlandes und Freund des erschossenen russischen Oppositionsführers Boris Nemzow bei einem Autobombenanschlag in Kiew getötet worden. 2015 wurde der ukrainische Journalist Oleg Busina ermordet. Die Fälle sind ungeklärt.

Babtschenko berichtete für mehrere russische Zeitungen aus Kriegsgebieten. Im Februar 2017 teilte er auf Facebook mit, dass er Russland verlassen habe, weil er sich dort nicht sicher fühle. Babtschenko wurde laut Polizei auf der Eingangstreppe zu seinem Haus mehrmals in den Rücken geschossen. Seine Frau habe ihn blutüberströmt gefunden. Auf dem Weg zum Krankenhaus sei er dann seinen Verletzungen erlegen. Die Frau befinde sich im Schockzustand und habe noch nicht befragt werden können. Die Behörden veröffentlichten ein Phantombild des 40- bis 45-jährigen mutmaßlichen Täters.

Quelle: n-tv.de