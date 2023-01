Die europäische Währungsgemeinschaft wächst: Der Adria-Staat Kroatien tritt zu Beginn des neuen Jahres der Eurozone bei. Die alte Landeswährung, die Kuna, ist seit Mitternacht Geschichte. EZB-Chefin Lagarde gratuliert: "Kroatien hat hart gearbeitet."

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Kroatien als neues Mitglied des Euroraums begrüßt. "Ich heiße Kroatien in der Eurofamilie und am Tisch des EZB-Rats in Frankfurt willkommen", erklärte Notenbankpräsidentin Christine Lagarde.

"Kroatien hat hart gearbeitet, um das 20. Mitglied des Euroraums zu werden und es hatte Erfolg. Ich gratuliere dem kroatischen Volk." Der Euro sei eine attraktive Währung, die ihren Mitgliedern Stabilität bringe, so Lagarde.

Mit dem Beitritt Kroatiens zum Euroraum wird die kroatische Zentralbank - Hrvatska Narodna Banka (HNB) - offiziell Mitglied des Eurosystems, gleichberechtigt neben den übrigen nationalen Notenbanken wie etwa der Deutschen Bundesbank, der Banque de France oder der Banca d'Italia.

Mehr zum Thema Video Euro kommt ab Januar Kroatien wird Schengenstaat - Handel hofft auf Schub

Das EU-Land Kroatien hat zum Jahreswechsel den Euro anstelle der Landeswährung Kuna eingeführt. Zugleich trat das Land an der Adria dem Schengenraum bei. Damit fallen die bisher üblichen Grenzkontrollen ab sofort weg. Für Millionen Urlauber aus Deutschland bedeutet dies eine doppelte Erleichterung: Für den Aufenthalt in Kroatien müssen sie künftig kein Geld mehr tauschen und ersparen sich Wechselkursverluste.

Kroatien trat im Jahr 2013 der EU bei. Für die Einführung des Euro musste das Land eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Der Wechselkurs ist festgelegt: Ein Euro entspricht 7,5345 Kuna. Bis zum 14. Januar besteht eine Übergangsfrist, in der noch in beiden Währungen bezahlt werden kann.