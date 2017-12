Politik

Neue Jamaika-Sondierungen?: Kubicki ist offen, Lindner widerspricht

Was denn nun? Ist die FDP für neue Jamaika-Sondierungen im Fall der Fälle? Scheitere die GroKo, gebe es eine andere Lage, sagt FDP-Vize Kubicki. FDP-Chef Lindner widerspricht prompt.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält eine Wiederauflage der Jamaika-Sondierungen im Fall eines Scheiterns von Schwarz-Rot für möglich. "Eines ist doch klar: Scheitert die GroKo, haben wir eine andere Lage", sagte Kubicki den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. "Selbstverständlich werden die Freien Demokraten im Licht der Entwicklung neue Bewertungen vornehmen. Wir sind schließlich keine Dogmatiker."

Parteichef Christian Lindner widersprach Kubicki unverzüglich. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte er: "Die widersprüchlichen Wahlprogramme von FDP, Grünen und Union werden sich nicht in Luft auflösen. In dieser Wahlperiode ist Jamaika für niemanden mehr ein Thema." Eine Minderheitsregierung, wie sie der Wirtschaftsrat der CDU anrege, würde die FDP aber konstruktiv aus dem Parlament begleiten. "Die Union muss sich von der SPD nicht erpressen lassen", sagte Lindner. Auf Twitter schrieb Lindner noch: "Wolfgang ist wohl falsch interpretiert worden."

Die SPD-Spitze hat sich für die Aufnahme von ergebnisoffenen Gesprächen mit CDU und CSU ausgesprochen, die schon nächste Woche starten könnten. Dem aber muss zunächst der am Donnerstag beginnende Parteitag der Sozialdemokraten zustimmen. Parteichef Martin Schulz hat wiederholt deutlich gemacht, dass am Ende der Gespräche auch die Duldung einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen stehen könnten.

Die Sondierungen von Union, FDP und Grünen waren Mitte November gescheitert, weil die Liberalen mit der Begründung ausstiegen, sie hätten sich mit ihren Inhalten nicht ausreichend durchsetzen können.

Lindner widerspricht Beer

Parteichef Christian Lindner hatte seitdem weitere Sondierungsgespräche kategorisch ausgeschlossen - im Gegensatz zu Generalsekretärin Nicola Beer. Diese sagte am 22. November bei n-tv, dass die Hürden für ein solches Bündnis zwar hoch seien. Aber wenn es möglich sei, "eine moderne Republik zu bauen in den nächsten Jahren, sind wir die letzten, die sich Gesprächen verweigern." Lindner widersprach dem anschließend und sagte dem "Spiegel", dass "auf absehbare Zeit eine Zusammenarbeit mit den Grünen auf Bundesebene für die FDP nicht vorstellbar" sei.

Seit den geplatzten Sondierungsgesprächen verlor die FDP in der Wählergunst. Laut einer Umfrage für RTL/n-tv sackte sie inzwischen von 12 auf 8 Prozent ab. Ein Manko ist wohl, dass die FDP den Ausstieg aus den Gesprächen nicht richtig vermitteln konnte. "Ich verstehe gar nicht, dass Lindner und die FDP es sich gefallen lassen, in der Öffentlichkeit als großer Buhmann dargestellt zu werden", sagt der Politikwissenschaftler und FDP-Experte Jürgen Dittberner in der vergangenen Woche n-tv.de. "Gerade jetzt wegzutauchen, halte ich nicht für klug."

Quelle: n-tv.de