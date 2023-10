Alle Daten zur Landtagswahl in Hessen

AfD zweitstärkste Kraft Alle Daten zur Landtagswahl in Hessen

Wahltag in Hessen: Bleibt es bei Schwarz-Grün?

Hessen hat gewählt: In der Mitte Deutschlands ändern sich die Mehrheitsverhältnisse. Die CDU bleibt im Wiesbadener Landtag stärkste Kraft, die AfD liegt vor der SPD und den Grünen. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Bei der Landtagswahl in Hessen zeichnet sich ein klares Ergebnis ab: Laut erstem Zwischenergebnis vom Wahlabend liegen die Christdemokraten von Ministerpräsident Boris Rhein mit 34,4 Prozent der Stimmen deutlich vorn. Zweitstärkste Kraft wird die AfD mit 18,5 Prozent.

Die bisher mitregierenden Grünen erreichen demnach 14,8 Prozent. Noch vor den Grünen liegt die SPD mit 15,2 Prozent. Die bisher im Landtag vertretende Linke verfehlt mit 3,1 Prozent klar den Wiedereinzug in den hessischen Landtag. Ob die FDP ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, war am Abend noch offen. Die Freien Wähler kommen in Hessen laut Zwischenergebnis auf 3,5Prozent.

CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sieht nach der Landtagswahl in Hessen einen "klaren Regierungsauftrag" der Bürgerinnen und Bürger für die Union. Die Wähler hätten die Hessen-CDU und damit "Stil und Stabilität, aber auch sanfte Erneuerung gewählt", sagte er am Wahlabend in Wiesbaden.

"Wir haben den Regierungsauftrag und wir werden natürlich diesen Regierungsauftrag annehmen", betonte Rhein. "Wir werden eine Regierung bilden aus der Mitte dieser Gesellschaft, aus der Mitte des Landes". Das sei vollkommen klar.

Die hessische CDU will gestützt auf ihre Zugewinne "allen demokratischen Fraktionen" Sondierungsgespräche anbieten. Das sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Ines Claus, am Wahlabend. Claus sagte, es zeichne sich "ein herausragendes Ergebnis für die CDU in Hessen ab".

"Das ist ein toller Abend für uns, das ist etwas ganz Besonderes." Ihre Partei habe einen Wahlkampf geführt, "der nach Sound und Stil immer anständig war", sagte die CDU-Politikerin. Das sei ein tolles Ergebnis für Ministerpräsident Boris Rhein.

Regulär hat das hessische Parlament 110 Abgeordnete, diese Zahl kann sich aber je nach Ausgang der Wahl erhöhen. Bisher saßen 137 Abgeordnete im Landtag. Gewählt wird nach dem hessischen Wahlsystem mit zwei Stimmen. Eine Stimme gilt für die Wahl eines Direktkandidaten oder einer Direktkandidatin einer Partei in einem der 55 Wahlkreise, die andere für die Landesliste einer Partei. Insgesamt traten diesmal 856 Kandidatinnen und Kandidaten an. 359 von ihnen kandidieren sowohl in einem Wahlkreis als auch auf der Landesliste ihrer Partei.

Gewinnt eine Partei viele Direktmandate und kommt so am Ende auf eine höhere Abgeordnetenzahl als ihr nach dem Landesergebnis prozentual zustehen würde, sieht das Wahlrecht einen Ausgleich vor. Das geschieht mit sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien, damit das Wahlergebnis nicht grob verzerrt wird. Zu seiner konstituierenden Sitzung wird der neue Landtag im Januar 2024 in Wiesbaden zusammenkommen.

Bei der zurückliegenden Wahl 2018 hatten CDU und SPD jeweils zweistellige Verluste erlitten. Die CDU wurde damals mit 27 Prozent stärkste Partei und hätte sowohl mit der SPD (19,8 Prozent) als auch mit den Grünen (ebenfalls 19,8 Prozent) regieren können.

Nach Verhandlungen erneuerten CDU und Grüne damals ihr Koalitionsbündnis. Die AfD erreichte vor fünf Jahren 13,1 Prozent, ebenfalls in den Landtag zogen die FDP (7,5 Prozent) und die Linke (6,3 Prozent) ein.

In Hessen leben rund 6,391 Millionen Menschen, rund 4,3 Millionen davon sind den Angaben der Landeswahlleitung zufolge wahlberechtigt. Bei der zurückliegenden Landtagswahl 2018 hatten 2,9 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben.

Die Wahlbeteiligung lag vor fünf Jahren in Hessen laut amtlichem Endergebnis bei 67,3 Prozent - und damit 5,9 Prozentpunkte niedriger als bei der hessischen Landtagswahl 2013.