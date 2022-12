Russland wird vorgeworfen, während der Teilmobilmachung viele Männer ethnischer Minderheiten in Sibirien und der Kaukasus-Region einberufen zu haben. Für Papst Franziskus zählen diese Minderheiten zu den "Grausamsten" im russischen Militär. Außenminister Lawrow reagiert prompt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Äußerungen von Papst Franziskus als "unchristlich" verurteilt, nach denen Angehörige ethnischer Minderheiten in Russland unter den "Grausamsten" in Moskaus Militär in der Ukraine seien. "Papst Franziskus ruft zu Gesprächen auf, hat aber kürzlich eine unbegreifliche Aussage gemacht, komplett unchristlich, bei der er zwei russischen Nationalitäten in eine Kategorie einordnete, von der während der Feindseligkeiten Gräueltaten zu erwarten sind", sagte Lawrow im Fernsehen. "Natürlich ist dies der Sache und der Autorität des Heiligen Stuhls nicht dienlich", sagte er.

Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatte berichtet, dass Moskaus Botschafter im Vatikan eine förmliche Beschwerde eingelegt habe. In einem Interview hatte Papst Franziskus gesagt, einige der "Grausamsten" in den russischen Militärrängen in der Ukraine seien vielleicht jene, die "nicht der russischen Tradition" angehörten, sondern Minderheiten wie "die Tschetschenen, die Burjaten und so weiter". Tschetschenien ist eine Kaukasusrepublik mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung. Burjatien ist eine buddhistische Region in Sibirien zwischen dem Baikalsee und der Mongolei.

Als der Kreml im September eine Teilmobilmachung von Hunderttausenden verkündete, wurden Vorwürfe gegen Moskau laut, nach denen besonders viele Männer von ethnischen Minderheiten in Sibirien und der Kaukasus-Region einberufen wurden. Kreml-Kritiker geben an, dass Minderheiten aus verarmten und isolierten Regionen in größerer Zahl sterben als ethnische Russen. Kritiker haben einer Einheit aus Burjatien aber auch vorgeworfen, eine zentrale Rolle bei der Tötung von Zivilisten im ukrainischen Butscha gespielt zu haben. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer "Inszenierung" der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten gesprochen.