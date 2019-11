Das Bündnis "Ende Gelände" will an diesem Wochenende Tagebaue und Kraftwerke in der Lausitz blockieren. Dabei lassen sich die Aktivisten weder von Zäunen noch der Polizei aufhalten. Es kommt zu Rangeleien und Verletzten.

Hunderte Kohle-Gegner sind in Tagebaue in der Lausitz und im Leipziger Revier eingedrungen. Die Protestierer rannten auf die Gelände der Brandenburger Tagebaue Jänschwalde, Welzow-Süd sowie Vereinigtes Schleenhain in Sachsen, wie das Bündnis "Ende Gelände" und das Energieunternehmen Leag übereinstimmend mitteilen.

In Jänschwalde kam es zu Rangeleien zwischen Polizei und Aktivisten. Dabei seien drei Beamte leicht verletzt worden, sagte Brandenburgs Polizeisprecher Torsten Herbst. Im Südraum Leipzig hätten die Protestierer gewaltsam und mit Schlägen und Tritten Polizeiketten durchbrochen. "Die Friedlichkeit können wir nicht bestätigen", sagte Polizeisprecher Andreas Loepki zu Äußerungen von "Ende Gelände" vorab, dass es keine Aktionen gegen Menschen geben werde.

Die Proteste richten sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038.

In Sachsen hatten mehrere Landkreise vorab das Versammlungsrecht beschränkt. Die Verwaltungsgerichte in Leipzig und Dresden bestätigten die Verfügungen. Das hielt die Protestierer allerdings nicht zurück.

Kohlenachschub unterbrochen

"Ende Gelände" sprach von etwa 1000 Menschen im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig. Je 500 drangen zudem in die Brandenburger Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd ein. Die Polizei sprach jeweils von mehreren Hundert Menschen. Auch die Kohlebahn zum Kraftwerk Jänschwalde wurde blockiert. Die Polizei sichert das Kraftwerk mit einem Großaufgebot ab.

Das Energieunternehmen Leag fuhr das Kraftwerk Jänschwalde wegen der Blockaden auf ein Minimum herunter. Durch die Besetzung der Gleise werde der Kohlenachschub unterbrochen, erläuterte Leag-Sprecher Thoralf Schirmer. Es gehe darum, mit der Kohle, die im Kraftwerk lagert, zu haushalten. Davon hänge die Fernwärmeversorgung der Städte Cottbus und Peitz ab.

Von Warnhinweisen, Zäunen und Polizei ließen sich die Aktivisten nicht stoppen. (Foto: picture alliance/dpa)

In Jänschwalde hielten am Morgen Kohle-Kumpel eine Mahnwache für den Erhalt der Tagebaue ab. "Wir lassen die Lausitz nicht ausradieren", stand auf einem Transparent der Bergleute. Wie es in den Tagebauen weiter gehen sollte, ist unklar. Die Polizei werde sich selbst nicht in Gefahr bringen, sagte Sprecher Loepki in Leipzig. Deswegen seien die Beamten den Aktivisten auch nicht hinterher gerannt, als sie auf das Tagebaugelände stürmten.