Libyen-Konferenz will dauerhafte Waffenruhe

UN-Papier wird öffentlich Libyen-Konferenz will dauerhafte Waffenruhe

Die Konferenz will unter anderem auf die Durchsetzung eines Waffenembargos drängen.

Am Sonntagnachmittag treffen sich hochrangige Regierungsvertreter aus zehn Ländern in Berlin, um über die Lage in Libyen zu beraten. Den Vorschlag für das Abschluss-Kommuniqués bereiten Unterhändler schon seit Monaten vor. Jetzt werden Details bekannt.

Bei der Libyen-Konferenz in Berlin sollen einem internen UN-Bericht zufolge eine permanente Feuerpause und eine konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erreicht werden. Demnach ist der Entwurf des Abschluss-Kommuniqués in sechs Bereiche unterteilt. Diese beinhalten neben der Erreichung eines Waffenstillstands und der Umsetzung des immer wieder missachteten Einfuhrverbots für Kriegswaffen auch Reformen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit.

Das Schreiben wurde von Generalsekretär António Guterres an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates geschickt und liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Datiert ist es auf den 15. Januar. Zudem sollen sich die Vertreter aus mehr als zehn Ländern am Sonntag für eine Rückkehr zu einem politischen Prozess in Libyen und zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts sowie der Menschenrechte verpflichten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Sonntagnachmittag Vertreter der Staaten, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben. Unter anderen werden der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Mike Pompeo erwartet. In Libyen konkurrieren Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und General Chalifa Haftar um die Macht - auch sie sollen nach Berlin kommen.

Aus dem UN-Bericht kann geschlossen werden, dass der Entwurf des Abschlussdokuments in den vergangenen Monaten in fünf Vorbereitungstreffen in Berlin mit Vertretern von mehr als einem Dutzend Ländern und Organisationen erarbeitet wurde. Unter ihnen sind dem Papier zufolge die USA, Russland und die Türkei, aber auch Italien, Frankreich, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Cyber-Angriff auf griechische Regierung

Unterdessen haben türkische Hacker im Zusammenhang mit dem Libyen-Konflikt die Regierung Griechenlands attackiert. Die Webseiten des griechischen Außen- sowie des Wirtschaftsministeriums, des Parlaments und der Börse waren gestern mehr als anderthalb Stunden nicht erreichbar. Die türkische Gruppe "Anka Neferler" bekannte sich bei Facebook zu der Attacke. Griechenland bedrohe nicht nur "die Türkei in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer", sondern bedrohe nun auch die internationale Libyen-Konferenz.

Griechenland ist zu der Konferenz nicht eingeladen. Es unterhält im Libyen-Konflikt enge Kontakte zu General Haftar. Dieser führte am Freitag politische Gespräche in Athen. Dagegen unterstützt die Türkei die libysche Einheitsregierung von Fajes al-Sarradsch politisch und militärisch. Griechenland ist empört über eine im November zu seinem Nachteil zwischen al-Sarradsch und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffene Vereinbarung zu Seegrenzen im Mittelmeer. Das Land droht mit einem Veto gegen EU-Beschlüsse zu einem Libyen-Friedensplan, sollte die türkisch-libysche Vereinbarung nicht zurückgenommen werden.