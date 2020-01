Außenminister will er offenbar bleiben, aber den Chefposten seiner Partei abgeben: Luigi Di Maio tritt als Vorsitzender der Fünf-Sterne-Bewegung zurück. Die Regierungspartei steckt derzeit in einer tiefen Krise, ausgerechnet vor wichtigen Regionalwahlen.

Luigi Di Maio, der Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung, ist zurückgetreten. Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister in Rom. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend. Bereits zuvor hatten Insider berichtet, dass der Rücktritt kurz bevorstehe. Er erfolgt kurz vor einer wichtigen Regionalwahl in Italien.

Di Maio steht seit 2017 an der Spitze der Fünf-Sterne-Bewegung und hatte sie bei der letzten italienischen Wahl im März 2018 mit 33 Prozent der Stimmen ins Parlament geführt. Seitdem befindet sich die inzwischen tief zerstrittene Partei jedoch im Sinkflug: Bei der Europawahl erhielt sie vergangenes Jahr nur noch 17 Prozent der Stimmen. In Umfragen kam sie zuletzt nur noch auf etwa 15 Prozent. Am Sonntag wird unter anderem in der wichtigen Region Emilia-Romagna gewählt.

In den eigenen Reihen war die Kritik an Di Maio angesichts der schwachen Wahlergebnisse und Umfragen immer lauter geworden. Viele Fünf-Sterne-Anhänger werfen ihm vor, sich in der Regierung mit den Sozialdemokraten zu sehr auf Kompromisse einzulassen.

Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung letzten Sommer platzen lassen. Seitdem regiert die Bewegung mit den Sozialdemokraten (PD). Die Koalition ist allerdings heillos zerstritten. Mehrere Parlamentarier haben die Sterne verlassen. Oppositionschef Salvini rechnet sich mit der Lega große Chancen aus, in roten Hochburgen zu gewinnen. Das wäre ein schwerer Schlag, der die Regierung in Rom ins Wanken bringen könnte.