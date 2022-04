Luftalarm in Lwiw am Morgen an diesem Ostermontag: Die Stadt nahe der polnischen Grenze wird nach ukrainischen Angaben von mehreren Raketen getroffen. Es gibt Tote und Verletzte.

Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben am Morgen die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine mit Raketen angegriffen. Mindestens sechs Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs getötet, darunter ein Kind. Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxym Kosyzky, bei Telegram. Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, sprach auf seiner Facebook-Seite von "fünf gezielten Raketenschlägen gegen Lwiw". Die Einsatzkräfte der Feuerwehr seien bereits vor Ort. Medienberichten zufolge herrscht in Lwiw immer noch Luftalarm. Weitere Angriffe werden nicht ausgeschlossen. Auch aus anderen Teilen der Ukraine, darunter der Hauptstadt, werden neue Angriffe gemeldet.

Ein Anwohner im Südwesten von Lwiw sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe dicke graue Rauchwolken gesehen, die hinter Wohnhäusern in den Himmel gestiegen seien. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Vasylenko twitterte, ein Bahnhof und Lager seien getroffen worden. Von unabhängiger Seite bestätigt ist das bisher nicht.

Lwiw liegt weit von der Front entfernt in der Westukraine und wurde seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar nur selten bombardiert. Am 26. März wurde die Stadt von einer Reihe russischer Luftangriffe getroffen. Unter anderem wurde ein Treibstofflager angegriffen, fünf Menschen wurden nach Behördenangaben dabei verletzt. Bei einem weiteren Angriff wenige Tage zuvor wurde die Stadt Ziel eines Luftangriffs, bei dem eine Flugzeugreparaturfabrik in der Nähe des Flughafens getroffen wurde. Am 13. März hatten russische Marschflugkörper einen wichtigen Militärstützpunkt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Lwiw ins Visier genommen, wobei mindestens 35 Menschen getötet und 134 verletzt wurden.

Lwiw, das nahe der polnischen Grenze liegt, hat sich zu einem Zufluchtsort für Geflohene entwickelt. Auch westliche Botschaften wurden zu Beginn des Krieges aus Kiew nach Lwiw verlegt.

Auch Kiew wurde am Morgen offenbar erneut angegriffen. Ein Reuters-Reporter berichtete von mehreren Detonationen in der Hauptstadt. Ebenso sind in der Region Dnipropetrowsk im östlichen Landesteil nach Angaben örtlicher Behörden mehrere Explosionen zu hören gewesen. Der Sender Suspilne berichtet, bei Luftangriffen in der Region Dnipropetrowsk seien zwei Menschen verletzt worden.

Kiew: Russische Vorbereitung für neue Offensive fast beendet

Derweil erwartet Kiew eine neue russische Offensive im Donbass. Das russische Militär habe seine Vorbereitungen dafür fast beendet, erklärte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht: "Im östlichen Einsatzgebiet schließen die Streitkräfte der russischen Föderation die Bildung einer Angriffstruppe ab". Derzeit versuche das russische Militär, mit einzelnen Angriffen die Schwachstellen der ukrainischen Verteidigungslinien zu ertasten. So hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht weitere Angriffe auf Städte im Donbass gestartet. "Die Hauptanstrengungen unternimmt der Feind im Bereich der Ortschaften Lyman, Kreminna, Popasna und Rubischne, zudem hat er versucht, die volle Kontrolle über Mariupol herzustellen", berichtete der ukrainische Generalstab.

Außerdem habe das russische Militär versucht, einen Brückenkopf nördlich der von Ukrainern gehaltenen Großstadt Sjewjerodonezk zu bilden. Kiewer Angaben zufolge konnten die Angriffe zurückgeschlagen werden. Der Generalstab berichtete außerdem von russischen Luftangriffen auf Ziele in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw und sagte weitere russische Angriffsversuche in der Südukraine voraus. Dort werde das russische Militär versuchen, die Grenzen des Gebiets Cherson zu erreichen.