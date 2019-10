Vor allem aus den Städten nahe der türkischen Grenze fliehen die Menschen in Nordsyrien zu Tausenden.

Maas warnt Türkei vor wiedererstarkendem IS

Die Bundesregierung appelliert erneut an Ankara, ihre Militäroffensive gegen die Kurden in Syrien zu beenden. Außenminister Maas fürchtet ein Wiedererstarken des IS. Die Vereinten Nationen warnen vor neuen Flüchtlingen. Die Türkei lässt Journalisten festnehmen, die den Krieg kritisieren.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in einem Telefonat seine Bedenken gegen die türkische Militäroffensive in Syrien deutlich gemacht. Deutschland und die Europäische Union befürchteten "erhebliche negative Folgen bis zu möglichem IS-Wiedererstarken - bei allem Verständnis für Sicherheitsinteressen", teilte das Auswärtige Amt auf Twitter zu dem Gespräch mit. Maas hatte die Offensive bereits am Mittwoch "auf das Schärfste" verurteilt und die Türkei aufgerufen, den Angriff zu beenden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Invasion am Mittwoch mit Luftangriffen vorbereitet, inzwischen sind auch Bodentruppen in Nordsyrien einmarschiert. Der Angriff richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die von der Türkei als Terrororganisation angesehen wird. Bei dem Angriff starben bereits in den ersten Stunden mehrere Menschen, darunter auch Zivilisten.

Der Angriff war dadurch möglich geworden, dass US-Präsident Trump seine Truppen aus Nordsyrien abgezogen hatte. Die YPG war bislang einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS. Die USA übernahmen laut Trump zwei inhaftierte IS-Kämpfer von den Kurden.

"Invasion löst gewiss neue Flüchtlingskrise aus"

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnte angesichts der türkischen Offensive vor neuen Fluchtbewegungen. Er fürchte, dass "erneute Kampfhandlungen zu neuen Fluchtbewegungen und neuer Vertreibung innerhalb Syriens führen werden", sagte der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch, der "Welt". Bartsch betonte zudem, dass die "Ressourcen der humanitären Akteure in und um Syrien im neunten Kriegsjahr längst am Limit" seien.

Auch der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik Johannes Varwick warnte in der Zeitung vor neuen Fluchtbewegungen und den Auswirkungen des türkischen Einmarsches auf die Region. "Wenn nun die Kurden im Zuge der türkischen Invasion aus Nordsyrien vertrieben werden, dann löst das gewiss eine neue Flüchtlingskrise aus, die die Region weiter destabilisiert", sagte Varwick. Davon werde sich auch Deutschland nicht abschotten können. Die bisherige "westliche Passivität" kritisierte er.

Augenzeugen berichten von Tausenden Menschen, die die der türkischen Grenze nahegelegenen Städte verlassen würden. Ein hochrangiges Mitglied der YPG räumte die militärische Unterlegenheit ein. "Die YPG hat keine schweren Waffen, die nützlich gegen türkische Panzer oder Kampfjets sein könnten", sagte der Mann, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Festnahme von Journalist - Ermittlungen gegen Politiker

Auch in der Türkei selbst nimmt der Druck zu. Die regierungskritische Zeitung "Birgün" teilte mit, dass der Verantwortliche ihrer Website, Hakan Demir, am Morgen festgenommen worden sei. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, sie habe wegen des Verdachts der "Terrorpropaganda" in den sozialen Medien Ermittlungen gegen 78 Internetnutzer eingeleitet.

Laut "Birgün" wird Demir "Volksverhetzung" vorgeworfen. Seine Festnahme stehe wohl in Verbindung mit einem Artikel auf ihrer Website, erklärte die Zeitung. Sie war im Internet scharf kritisiert worden für einen Artikel, in dem sie über zivile Opfer der Offensive geschrieben hatte. Die türkische Armee betont, alle Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten zu ergreifen und ausschließlich gegen die "Terroristen" der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vorzugehen.

Die Türkei hatte bereits 2016 und 2018 in Nordsyrien interveniert, um die syrische Kurdenmiliz von der Grenze zurückzudrängen. Auch damals wurden in der Türkei hunderte Kritiker des Einsatzes festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Ankara teilte mit, sie habe Ermittlungen gegen die beiden Vorsitzenden der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) wegen ihrer Äußerungen zu dem Einsatz eingeleitet.