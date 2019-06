Der Rücktritt von Parteichefin Nahles löst in der SPD ein Beben aus. Vizechefin Dreyer bittet dennoch um Geduld und fordert Solidarität innerhalb der Partei. Der Weg aus der Krise sei eine "Mammutaufgabe".

Nach dem Rücktritt der bisherigen Parteichefin Andrea Nahles steht die SPD noch unter Schock. Vizechefin Malu Dreyer bat in einem ersten Statement um Geduld. Am Montag werde man dem Parteivorstand einen Vorschlag unterbreiten, wie man weitermachen könne. "Wir brechen keine Entscheidung übers Knie."

Dreyer betonte jedoch: "Es geht natürlich weiter mit der SPD und wir werden auch Wege finden, um aus dieser ernsten Lage herauszukommen", sagte sie in Berlin. Die Partei sei nicht führungslos. Dennoch sei die Lage "sehr, sehr ernst".

Für die Entscheidung von Nahles äußerte Dreyer "hohen Respekt", aber auch Bedauern. Man müsse nun zusammenhalten und die SPD aus dem Tief holen. Dies bezeichnete Dreyer als "Mammutaufgabe": "Wenn wir es jetzt nicht verstehen, alle zusammenzuhalten und gemeinsam solidarisch einen Weg da herauszufinden, dann sieht es wirklich schwarz aus in der SPD. Ich glaube schon, dass diese Botschaft auch bei allen angekommen ist."

SPD-Chefin Nahles trat nach innerparteilicher Kritik als Fraktions- und Parteivorsitzende zurück. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne, erklärte Nahles in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder. Am Montag werde sie im Parteivorstand ihren Rücktritt vom Parteivorsitz und am Dienstag in der Bundestagsfraktion ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz erklären.