Jedes Jahr im Sommer setzt sich Kanzlerin Merkel in die Bundespressekonferenz und beantwortet die Fragen der Hauptstadtpresse. In diesem Jahr dürften einige brisante Personalien und vor allem die Regierungschefin selbst im Vordergrund stehen. Verfolgen Sie die Ereignisse im Liveticker.

Nach einer guten halben Stunde wird Merkel auf ihre Gesundheit angesprochen. Hintergrund sind mehrere Zitteranfälle, die sie in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit hatte. Sie verstehe, dass in diesem Kontext verstärkt nach ihrer körperlichen Verfassung gefragt wird, so die Kanzlerin. Sie sei sich der Verantwortung bewusst, handlungsfähig zu sein. "Sie kennen mich schon eine ganze Weile", sagt sie an die Journalisten gewandt. Sie könne diese Funktion ausüben. Sie habe als Mensch auch persönlich ein Interesse daran, dass sie gesund ist. Nach dem Abschluss ihrer politischen Arbeit 2021 hoffe sie, dass es noch "ein weiteres Leben gibt". Sie würde das Ganze gerne gesund erleben.

+++ Berechenbarkeit bei CO2-Bepreisung nötig +++

Zu Details zur Diskussion im Klimakabinett zum Thema CO2-Preis will sich Merkel nicht äußern. Es brauche ein hohes Maß von Berechenbarkeit und sozialen Ausgleich für die Verbraucher. Es gehe um die Frage, wie Geld am effizientesten eingesetzt werden kann, dass mit dem geringsten Aufwand die Klimaziele am besten erreicht werden könnten.

+++ "Realistischer Optimismus" wichtig für Kanzlerschaft+++

Welche Eigenschaften braucht man als Kanzlerin, will eine Journalistin von Merkel wissen. "Realistischen Optimismus", "Freude an dem, was man tut", "Offenheit, neue Situationen zu bewerten", sagt die CDU-Politikerin. Man müsse neugierig auf Menschen bleiben, so die 65-Jährige.

+++ Greta Thunberg verdeutlicht Dringlichkeit des Klimawandels +++

Greta Thunberg und die jungen Klimastreikenden haben die Dringlichkeit des Klimawandels verdeutlicht, sagt Merkel. Auch außergewöhnliche Wetterereignisse in Deutschland verdeutlichten den Menschen hierzulande, dass sich etwas ändert.

+++ Merkel sorgt für den ersten Lacher +++

Mit einer Bemerkung zu Gesundheitsminister Jens Spahn sorgt Merkel für die ersten Lacher in der Sommerkonferenz. Sie sei sehr froh über dessen Arbeit, so die Kanzlerin. Spahn schaffe "eine Menge weg", worauf Erheiterung im Saal zu spüren ist. Die Kanzlerin reagiert verblüfft. "Mir erschließt sich die Komik gerade nicht." Spahn packe "heiße Eisen" an. Sie arbeite sehr gut mit ihm zusammen.

+++ Merkel: Bereue nicht, Parteivorsitz abgegeben zu haben +++

Auf die Frage, ob sie angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse bereut, nicht mehr Parteivorsitzende der CDU zu sein, sagt Merkel klar: "Nein." Die Grünen seien zwar stark, was man akzeptieren müsse, aber die Union liege noch davor. Die Klimaschutzziele müssten eingehalten und gleichzeitig der wirtschaftliche Fortschritte im Auge behalten werden. Als Kanzlerin leiste sie da ihren Beitrag.

+++ Fachkräfte-Einwanderungsgesetz soll im Herbst kommen +++

Im Herbst wird der Fachkräfte-Einsatz ein großes Thema für die Regierung sein, sagt Merkel. Ein entsprechendes Einwanderungsgesetz soll beschlossen und die Wirtschaft soll mit einbezogen werden. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands hofft die Kanzlerin nach eigenen Angaben auf eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Denn, der "deutsche Außenhandel ist mit diesen Ereignissen in gewisser Weise verbunden".

+++ Kanzlerin: Arbeiten mit Hochdruck an Klima-Maßnahmen +++

Nach ihrem kurzen Eingangsstatement, in dem die Kanzlerin auch die Binnenkonjunktur und Investitionen in die Forschung sprach, sind nun die Journalisten mit ihren Fragen dran. Als erstes geht es um die Fridays-for-Future-Bewegung, deren Großdemonstration parallel zu Pressekonferenz in Berlin mit Greta Thunberg stattfindet. Die Regierung arbeite mit Hochdruck an Klimaschutz-Maßnahmen, so Merkel.

+++ Klimakabinett soll bis September Entscheidung treffen +++

Als zweites großes Tagesthema spricht Merkel den Klimawandel an. Bis zum 20. September will das Klimakabinett nach ihrer Aussage eine Entscheidung treffen, wie künftig Themen wie der Reduktion des Treibhausgases CO2 gehandhabt werden sollten. Zudem soll im August oder September ein Gesetz zum Strukturwandel in den Braunkohleregionen auf den Weg gebracht werden. Auch die Behebung von Waldschäden und die Bepreisung von CO2 benennt die Christdemokratin als wichtige zukünftige Vorhaben.

+++ Merkel begrüßt eigene Personalentscheidungen +++

Überpünktlich um 10.29 Uhr beginnt die Sommerkonferenz mit Kanzlerin Merkel. "Diese Woche war recht ereignisreich", sagt die CDU-Politikerin. Die Wahl von Ursula von der Leyen sei eine gute Nachricht gewesen. Aus der Perspektive Deutschlands könne man stolz darauf sein, dass wieder eine Deutsche seit über 50 Jahren an der Spitze der EU-Kommission steht. Europa müsse handlungsfähig bleiben. Daher sei es gut, dass die Personalie nun feststehe. "Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen außenpolitischer Art." Sie freue sich außerdem über die Ernennung von Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin. Damit sei im Kabinett das Verhältnis von Frauen und Männern gleich geblieben und mit ihrem Parteiamt bringe sie das nötige "politische Gewicht" für das Ressort mit.

+++ Merkel stellt sich den Hauptstadtjournalisten +++

Die sommerlichen Pressekonferenzen von Bundeskanzlerin Angela Merkel haben Tradition. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt besonders interessant. Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen vom Europaparlament zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt. Am Mittwoch übernahm CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dann überraschend den Spitzenposten im Verteidigungsministerium. Kramp-Karrenbauers Berufung stößt allerdings auf Vorbehalte.

Bei Merkels Pressekonferenz dürfte es außerdem erneut um den Gesundheitszustand der Kanzlerin gehen. Sie hatte in den vergangenen Wochen mehrere öffentliche Zitteranfälle erlitten, aber erklärt, dass sie ihre Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt sehe. Merkel wurde am Mittwoch 65 Jahre alt.