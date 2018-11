Politik

Flugzeugpanne: Merkel verpasst G20-Start

Kaum ist der Regierungs-Airbus in der Luft, muss er auch schon wieder umdrehen. Aufgrund eines technischen Defekts schafft es Bundeskanzlerin Merkel nicht rechtzeitig zum G20-Gipfel nach Argentinien. Sie kommt nach, doch einer muss zu Hause bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach dem technischen Defekt an ihrem Regierungsflugzeug versuchen, am Freitag noch rechtzeitig zum Abendprogramm des G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu gelangen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, wollten Merkel und Finanzminister Olaf Scholz am frühen Freitagmorgen mit der Flugbereitschaft der Luftwaffe nach Madrid fliegen und dann per Linienflug weiter nach Buenos Aires. Alles weitere wie etwa das Nachholen bilateraler Treffen werde dann dort geklärt.

Seibert sagte weiter, man hätte an diesem Freitag mit einem Ersatzflugzeug der Flugbereitschaft erst viel später abfliegen können als bei der nun gewählten Lösung. Dies liege an der Verfügbarkeit der notwendigen Besatzung. Auf die Frage, welcher Art und wie gravierend die technischen Probleme des Regierungsairbusses waren, antwortete Seibert, dies könne er nicht beurteilen. Die Probleme hätten den Rückflug nach Köln nötig gemacht.

Zur Frage, ob Merkel die Entscheidung des Flugkapitäns als Kanzlerin hätte beeinflussen können, sagte Seibert, Merkel werde sich niemals in fliegerische Entscheidungen einmischen. Sie sei über das, was notwendig gewesen sei, informiert worden. Seibert zufolge wird Merkels Ehemann, Joachim Sauer, die Kanzlerin nicht mehr nach Buenos Aires begleiten, sondern nach Berlin zurückkehren. Er würde wegen der Verzögerung zu viel vom Partnerprogramm verpassen.

Nicht nur für Sauer, sondern auch für Journalisten, die Merkel begleiten sollten, ist die Reise nun zu ende. Christian Wilp berichtet für n-tv.de vom Flughafen Köln/Bonn. Er twitterte ein Foto, dass die "Konrad Adenauer" auf dem Rollfeld zeigt. "Endstation", schreibt er dazu.

Quelle: n-tv.de