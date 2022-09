CDU-Parteitag in Hannover

CDU-Parteitag in Hannover Merz: "Deutschland kann es besser"

Zu Beginn des CDU-Parteitags findet Friedrich Merz starke Worte. In Krisenzeiten wie diesen müsse sich die Partei Schwung geben, um dem Land Schwung geben zu können, so der Unions-Chef. Der Tenor des Parteitags: Die CDU könne es besser.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisiert zu Beginn des 35. Parteitags der Union die Bundesregierung scharf. In einer Zeit, wo klarer Kurs und Führung gefragt sei, "leistet sich unser Land eine der wohl schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten", sagt Merz in seiner Eröffnungsrede in Hannover. "Deutschland kann es besser", deshalb komme der Parteitag zur richtigen Zeit.

"Wir werden über uns selbst sprechen", so Merz. Aber es sei noch wichtiger, über das Land zu sprechen und was eine CDU geführte Regierung anders machen würde. Die CDU stand zuvor in der Kritik, sich zu sehr mit eigenen Problemen innerhalb der Partei zu beschäftigen, statt über die Energiekrise zu beschäftigen. "Um unserem Land Schwung zu geben, müssen wir müssen uns selbst Schwung geben", sagt der CDU-Chef.

Als Merz den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko und die Unterstützung der CDU für die gesamte Ukraine ausdrückt, wird es von den Delegierten mit stehenden, minutenlangem Applaus gewürdigt. In einer Zeit, in der Krieg herrsche, wünsche man sich nichts mehr als Frieden, sagt der Partei-Chef.

Der 35. Parteitag der CDU findet angesichts der anstehenden Landtagswahlen Anfang Oktober in Niedersachsen in der Landeshauptstadt Hannover statt. Die frühere CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nicht gekommen. Sie hat sich entschuldigen lassen und richte Grüße aus.