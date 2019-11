Er stellt der CDU-geführten Regierung ein "grottenschlechtes" Zeugnis aus und dennoch hält er nach eigenem Bekunden zu seiner Partei: Friedrich Merz nutzt den Leipziger Parteitag für eine kämpferische, aber auch versöhnliche Rede.

Friedrich Merz hat beim CDU-Parteitag in Leipzig der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer für ihre "mutige, kämpferische nach vorne weisende Rede" gedankt und zugleich die Sozialdemokraten scharf angegriffen. Mit Blick auf die derzeit laufende Wahl zum SPD-Vorsitz sagte Merz: "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal, und wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden." Der Parteitag reagierte mit einem Raunen und Applaus. Merz rief die CDU zu Geschlossenheit auf und sagte: "Wir müssen auch mal aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben." Damit blieb die von manchen erwartete Rebellion gegen AKK aus. Die Vorsitzende war zuletzt in Umfragen abgesackt.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor angesichts andauernder Kritik die Machtfrage gestellt. Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, solle sie dies beim Parteitag entscheiden, sagte sie. "Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute", erklärte die Parteichefin zum Schluss ihrer Rede. Die etwa 1000 Delegierten erhoben sich von ihren Plätzen und feierten ihre Chefin rund sieben Minuten lang. Auch Merz stand auf und applaudierte lange. Kramp-Karrenbauer war wegen Wahlschlappen und schwachen Umfragewerten für sie persönlich und die Partei heftig in die Kritik geraten.

Es dürfe nicht sein, dass die CDU sich selbst und die von ihr geführte Bundesregierung schlechtrede, so AKK. "Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie." Sie reagierte damit vor allem auf Kritik von Merz, der das Erscheinungsbild der CDU-geführten Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet hatte. Kramp-Karrenbauer, die seit kurzem auch Verteidigungsministerin ist, sagte dagegen über die bisherige Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel: "Es waren 14 gute Jahre für Deutschland, und darauf können wir alle miteinander stolz sein." Auch Merz sagte in seinem Redebeitrag, die vergangnenen Jahre seien gut für Deutschland gewesen.

Offensichtlich in Richtung ihres Rivalen Merz versprach sie aber auch, Kritiker und Querdenker einbinden zu wollen. "Ich will kein schwaches Team um mich herum haben." Jeder solle sich einbringen, auch wenn er eine andere Meinung habe. Die CDU-Vorsitzende rief zudem zu mehr Gelassenheit auf. Es sei vor dem Parteitag von "Revolution" und "Aufruhr" die Rede gewesen. Ein Blick zurück zeige, dass das vor Parteitagen fast immer so sei. Sie räumte ein, dass es ein schwieriges Jahr gewesen sei. Und trotzdem relativiere sich jetzt einiges, wo der Parteitag begonnen habe. Die Volkspartei CDU halte diese Diskussionen aus. "Wir lassen uns nicht in den Ruin hineinschreiben", rief Kramp-Karrenbauer. Die Bürger interessierten sich mehr dafür, was man in Zukunft machen wolle, als für CDU-Personaldebatten.