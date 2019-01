Merz will der CDU nicht von innen helfen

Mitmachen, aber nicht in bestehenden Parteistrukturen: Friedrich Merz' Arbeit für die CDU soll nicht in bestehenden Strukturen stattfinden. Er habe der Parteichefin angeboten, ihr persönlich zu helfen.

Der im Ringen um den CDU-Vorsitz unterlegene Bewerber Friedrich Merz hat seine künftige Rolle in der Partei präzisiert. Die Verantwortung für die CDU liege bei der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, sagte er beim Ludwig-Erhard-Gipfel im bayerischen Weissach. Er habe angeboten, ihr persönlich zu helfen. "Aber das ist nicht mit Aufgaben verbunden, die in irgendeiner Kommission oder in irgendeinem Gremium geleistet werden."

Zuvor hatte der 63-Jährige ein Umdenken gefordert: "Wenn wir es ernst meinen mit der Industrienation Deutschland und der Zukunft in der Europäischen Union und wettbewerbsfähigen Unternehmen auf der Welt, dann müssen wir unsere Prioritäten neu setzen."

Merz hatte Anfang Dezember eine Stichwahl um den CDU-Vorsitz gegen Kramp-Karrenbauer verloren. Medienberichten zufolge sollte er unter anderem in der Kommission für soziale Marktwirtschaft, einem Expertenkreis aus Wirtschaft und Wissenschaft, mitarbeiten. Kramp-Karrenbauer hatte getwittert, Merz werde "seine Erfahrung und Kompetenz in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik einbringen". Er sei eine "tolle Verstärkung unseres Expertenkreies aus Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft".

Zuvor hatte sich Merz selbst offen für einen Ministerposten gezeigt. Für seine Selbstbewerbung hatte er aber sowohl von Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch von und Kramp-Karrenbauer eine Abfuhr erhalten. Nun sagte er, er wolle "außerhalb aller Gremien und Strukturen" helfen.

Für den CDU-Wirtschaftsrat ist es indes wichtig, "dass Friedrich Merz am Ende auch wirksam werden kann, um Defizite im marktwirtschaftlichen wie liberal-konservativen Profil der CDU wieder auszugleichen". Ob die ausreichenden Instrumente gefunden worden seien, werde die Zeit zeigen, sagte Generalsekretär des Gremiums, Wolfgang Steiger. "Nur die Mitwirkung in einer bestehenden Kommission wäre ein zu schwacher Schritt, um die Partei zu alter Stärke zu führen."