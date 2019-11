Messerattacke in London - Polizei erschießt Angreifer

London Bridge gesperrt Messerattacke in London - Polizei erschießt Angreifer

Auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt kommt es zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Nach einer Messerstecherei erschießt die Polizei den Angreifer, mehrere Menschen werden verletzt. Für die Polizei handelt es sich um einen Terrorangriff.

Bei einer Messerattacke mitten in London sind mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde durch die Polizei erschossen, wie Scotland Yard mitteilte. Der Vorfall ereignete sich auf der zentralen Themsebrücke London Bridge. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen Terrorangriff. Ein Sprenggürtel, den der Mann getragen hat, sei eine Attrappe gewesen. Noch seien die Umstände jedoch unklar.

Bei der Attacke erlitten mehrere Menschen Stichverletzungen. Zu ihrem Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, Hinweise und Videos vom Tathergang einzureichen.

Einem BBC-Reporter zufolge, der am Tatort war, hatten mehrere Menschen versucht, einen Mann zu Boden zu drücken. Dann seien Schüsse gefallen. Mehrere Videos, die in sozialen Medien kursieren, scheinen diesen Hergang zu bestätigen. Zu sehen ist beispielsweise, wie Menschen auf der Brücke miteinander ringen. Ein Mann, der dem Angreifer offenbar ein Messer entwenden konnte, bringt es außer Reichweite. Eine andere Szene zeigt, wie Polizisten ihre Waffen auf einen am Boden kauernden Mann auf der Brücke richten.

London Bridge ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem betriebsamen Bahnhof. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie viele Menschen versuchten, in Panik die Brücke und Umgebung zu verlassen.

Im Juni 2017 starben in der britischen Hauptstadt acht Menschen, nachdem Terroristen mit einem Transporter erst drei Menschen auf der London Bridge umgefahren und anschließend fünf weitere am Borough Market erstochen hatten. Polizisten erschossen die drei Täter.