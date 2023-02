Boot in zwei Teile gebrochen

Boot in zwei Teile gebrochen Mindestens 30 Migranten vor Italien ertrunken

Über den Seeweg wollen mehr als 100 Flüchtlinge die Küste Süditaliens erreichen. Das Boot kann dem starken Wellengang jedoch nicht standhalten und bricht auseinander. Mindestens 30 Menschen kommen ums Leben - auch ein wenige Monate altes Baby.

Bei einem Bootsunglück vor der italienischen Küste sind mindestens 30 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Das Boot sank am frühen Morgen vor der Küste nahe der Stadt Crotone in Süditalien, wie örtliche Medien berichten. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa dauert die Suche nach den Vermissten an und wird durch starken Wellengang erschwert.

Die Nachrichtenagentur Adnkronos meldete, es hätten sich mehr als hundert Menschen an Bord des Bootes befunden. Das überladene Boot soll laut der Nachrichtenagentur AGI aufgrund des hohen Seegangs in zwei Teile gebrochen sein. Unter den Opfern befand sich nach Angaben eines Retters auch ein "wenige Monate altes Neugeborenes".

Neues Gesetz erschwert Seenotrettung

Italien ist wegen seiner geografischen Lage besonders häufig ein Ziel von Migranten, die von Nordafrika nach Europa gelangen wollen. Im vergangenen Jahr kamen etwa 105.000 Migranten in Italien an, auch dieses Jahr wurden bereits Tausende Ankünfte gezählt. Bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen ertrunken. Durch die zivile Seenotrettung konnten jedoch auch viele Menschenleben gerettet werden.

Die rechte Regierung in Rom hatte jedoch im Dezember ein Dekret verabschiedet, das die Einsätze von zivilen Seenotrettern stark einschränken soll. Zivile Seenotretter sind nach dem Dekret verpflichtet, nach einer Rettungsaktion unverzüglich einen zugewiesenen Hafen anzusteuern, ohne ihren Einsatz fortzusetzen und weitere Migranten und Flüchtlinge an Bord zu holen. Bis zum Erreichen des Hafens sind sie damit für weitere Rettungen sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Bei Verstößen gegen die neuen Vorschriften drohen den Kapitänen Bußgelder zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Im Wiederholungsfall könnten die Schiffe beschlagnahmt werden.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk kritisierte dies in einem Schreiben stark. Das Gesetz sei der falsche Weg, um diese humanitäre Krise zu bewältigen. Es könne so zu mehr Todesfällen im Mittelmeer führen, hieß es.