Russland setzt seine Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt fort. Rettungskräfte rücken aus und finden mindestens eine Leiche. Weitere Einsätze laufen. Die Kiewer Militärverwaltung ruft in ihrem Telegram-Kanal dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Russland hat die dritte Nacht in Folge mit Drohnen die Hauptstadt Kiew angegriffen. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Die Rettungskräfte hätten nach Explosionen auf Notrufe aus den Bezirken Solomjanskyj, Schewtschenkiwsky, Podilsky und Darnyzky reagiert. Im Bezirk Podilsky sei bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus eine Leiche gefunden worden.

Klitschko meldet weiterhin zwei Verletzte im Bezirk Schewtschenkiwsky, die vor Ort behandelt wurden. Seinen Angaben zufolge brachen in einem Apartmenthaus in Schewtschenkiwsky und in einem Gewerbegebäude im Bezirk Podilsky Feuer aus. Zudem wurden im Bezirk Darnyzky zwei Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, nachdem herabfallen Trümmer ein Wohngebäude beschädigt hätten. Auch die Kiewer Militärverwaltung berichtet von zwei Menschen, die in Darnyzky durch herabfallende Trümmerteile verletzt wurden.

Ob es sich um dieselben Menschen handelt, ist nicht bekannt. Ebenso, ob es weitere Opfer gibt. Die Kiewer Militärverwaltung rief in ihrem Telegram-Kanal dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Kiew wurde damit die dritte Nacht in Folge angegriffen. Auch in anderen ukrainischen Regionen, darunter Chmelnyzkyj im Westen der Ukraine, Mykolajiw im Süden und Saporischschja im Südosten, waren Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftwaffe warnte in einer Mitteilung vor anhaltender Gefahr durch russische Drohnenangriffe.