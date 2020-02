Mike Mohring gibt den Landesvorsitz der CDU in Thüringen auf.

Nach tagelanger Kritik zieht sich Mike Mohring vom Vorsitz der Thüringer CDU zurück. Er schlug dem Landesverband vor, den Landesparteitag vorzuziehen. Als Landesvorsitzender wolle er nicht mehr kandidieren.

Mike Mohring hat seinen Rückzug als Thüringer CDU-Landeschef erklärt. "Diese Woche ist viel passiert. In Berlin und in Erfurt", schrieb er auf Twitter. Er schlug dem Landesvorstand der CDU in Thüringen vor, den geplanten Landesparteitag mit turnusmäßigen Wahlen zum Landesvorstand vorzuziehen und dort eine personelle und inhaltliche Aufstellung für die Zukunft zu besprechen.

"Unsere Partei braucht Befriedung und für (sic!) müssen zu einem gemeinsamen Weg finden", schrieb Mohring weiter. Dazu möchte er seinen Beitrag leisten. Er werde auf dem Parteitag nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren. "Alles Gute unserer @cdu_thueringen", schrieb er abschließend.

Mohring stand seit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten in der Kritik. Seine CDU hatte Kemmerich zusammen mit FDP und AfD zum Regierungschef gewählt. Inzwischen ist Kemmerich zurückgetreten und nur noch geschäftsführend im Amt.