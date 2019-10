Das desaströse Ergebnis der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen könnte auch für die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer zum Problem werden. Gleich zwei Parteigrößen rügen AKK. Vor allem die Kritik ihres Konkurrenten Merz dürfte sie beschäftigen.

Auch wenn es nach der Zeitumstellung für die allermeisten Deutschen am Montag früher hell wurde: Für Annegret Kramp-Karrenbauer startet die Woche düster. Nachdem die Bundesverteidigungsministerin in der vergangenen Woche eine unglückliche Figur gemacht hatte mit ihrer offenbar schlecht vorbereiteten Initiative zur Syrien-Politik, gerät sie nun zusätzlich als Bundesvorsitzende der CDU unter Druck. Das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Thüringen wird auch ihr und ihrer Mannschaft im Konrad-Adenauer-Haus angelastet - und zwar ausgerechnet von ihrem ärgsten Widersacher, Friedrich Merz.

"Das Wahlergebnis von Thüringen kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen", erklärte Merz am Sonntagabend via Twitter. Der implizite Vorwurf: Die Parteiführung habe bislang genau das getan und dem Schrumpfen der Volkspartei CDU tatenlos zugesehen. Und weiter schrieb Merz: "Erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte haben CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen in einem Parlament keine Mehrheit mehr. Wenn es zwischen diesen Parteien keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr gibt, weichen die Wähler aus - nach links und nach rechts."

Der Vorwurf der Profillosigkeit, der mangelnden Abgrenzung von SPD, FDP und Grünen, zielt auf jene, die für die Christdemokraten in Verantwortung stehen. Damit dürften auch Spekulationen darüber, dass Merz - der Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Parteivorsitz knapp unterlegen war - eine Kanzlerkandidatur anstreben könnte, weiter an Fahrt aufnehmen.

Haseloff fordert bundespolitische Analyse

Hinzu kommt: Merz ist mit seiner Kritik nicht allein. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff forderte in der ARD eine bundespolitische Analyse, warum die Parteien am Rand stärker seien als jene der Mitte. Später legte Haseloff bei "Anne Will" nach: Eine Landtagswahl werde auch vom Bundesgeschehen beeinflusst. "Streitereien zwischen Verteidigungsministerin und Außenminister" hätten das Bild geprägt und den Wahlkampf erschwert, sagte er in Anspielung auf den Streit um die Syrien-Politik.

Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, hinterfragte die Themenschwerpunkte seiner Partei. "Wir haben wohl in den letzten Monaten die falschen Themen gesetzt", sagte Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Thema Klimapolitik, an dem die CDU in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet hatte, sei auf dem Lande "ganz offenkundig kein vordringliches Thema für die Leute", betonte der JU-Chef. "Und das Diesel-Bashing ist der falsche Schwerpunkt in der Mobilitätspolitik, wenn zwei Drittel der Menschen mit dem Auto pendeln."

Von einer Personaldebatte um Kramp-Karrenbauer riet Kuban jedoch ab. "Wir sollten uns lieber mit der Frage beschäftigen, welche Themen wir besetzen, als mit uns selbst", sagte Kuban. Auch EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sieht keine explizite Schuld der Parteichefin: "Landtagswahlen sind immer eine Mischung aus Landes- und Bundesthemen", sagte er. Wenn man AfD wähle, "dann ist man eben gegen alles. Gegen das Establishment im Land, im Bund, aber auch gegen Europa." In diesem Zusammenhang gebe es "keine besondere Verantwortung der Bundesvorsitzenden", sagte Oettinger.