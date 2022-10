Der Einbruch ereignete sich rund eineinhalb Wochen vor den Kongress-Zwischenwahlen am 8. November.

Nancy Pelosi ist eine der mächtigsten Politikerinnen in den USA. Nun teilt sie mit, ein Angreifer sei in ihr Haus in San Francisco eingedrungen und habe ihren Ehemann "gewaltsam angegriffen". Der 82-Jährige liegt im Krankenhaus. Das Motiv des Täters ist aber völlig unklar.

Der Ehemann der demokratischen US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist bei einem Einbruch attackiert worden. Ein Angreifer sei in das Haus des Paares in San Francisco eingedrungen und habe Paul Pelosi "gewaltsam angegriffen", erklärte das Büro der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. Der 82-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden und werde sich voraussichtlich "vollständig erholen".

Nähere Angaben zu Verletzungen von Paul Pelosi wurden zunächst nicht gemacht. "Der Angreifer befindet sich in Polizeigewahrsam und es laufen Ermittlungen über sein Motiv", erklärte Pelosis Büro weiter. Nancy Pelosi selbst hielt sich demnach zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in San Francisco auf. Der Einbruch ereignete sich rund eineinhalb Wochen vor den Kongress-Zwischenwahlen am 8. November.

Nancy Pelosi, deren Wahlkreis in San Francisco liegt, ist eine der mächtigsten Politikerinnen der USA. Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist die 82-Jährige protokollarisch die Nummer drei im Staat nach Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris. Allerdings dürfte sie ihr Spitzenamt bald verlieren: Umfragen zufolge werden die oppositionellen Republikaner den Demokraten bei den Kongresswahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus entreißen.