Die Entscheidung hat sich abgezeichnet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg kehrt dem Militärbündnis den Rücken und übernimmt einen hohen Posten in Norwegen. Inmitten der Spannungen mit Russland steht ein Wechsel an der Spitze der Allianz an.

Die Nato muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für Generalsekretär Stoltenberg suchen. Stoltenberg wird neuer Chef der norwegischen Zentralbank, wie das Finanzministerium in Oslo mitteilt. Bis der derzeit im Ukraine-Konflikt als Krisenmanager geforderte Nato-Chef das Amt übernehmen kann, soll ab März die Vizechefin der Notenbank, Ida Wolden Bache, die Position kommissarisch ausfüllen.

Mitte Dezember hatte Stoltenberg erklärt, dass ihn das Finanzministerium kontaktiert und gefragt habe, ob er sich um den Posten bewerben wolle. "Das habe ich nun getan und das ist ein Amt, das mich stark motiviert", hatte der 62-Jährige damals erklärt. Der derzeitige Zentralbankchef Öystein Olsen tritt im Februar ab.

Die Nato führt Stoltenberg allerdings noch bis Ende September 2022. Er habe gegenüber dem norwegischen Ministerium klargemacht, dass er nicht vor Ende seiner Amtszeit bei der Nato die Führung der Notenbank übernehmen könne, sollte er den Posten bekommen, hatte Stoltenberg erklärt.

Stoltenberg, seit 2014 an der Spitze der Nato, war in Norwegen schon Regierungschef und Finanzminister. Das Finanzressort habe ihm versichert, dass sein "Hintergrund nicht mit den Regeln der Zentralbank zur Besetzung der Position in Konflikt steht", stellte er im Dezember klar.

Stoltenberg stand auf einer Liste mit insgesamt 22 Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten. Dazu gehören etwa die Vizepräsidentin der Notenbank, Ida Wolden Bache, aber auch mehrere Studenten, ein Klempner, ein Bäcker und ein Busfahrer.