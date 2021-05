Zwangsräumungen in einem Stadtteil Jerusalems führen erneut zu wütenden Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Jugendlichen und der Polizei. Der türkische Präsident Erdogan wiegelt seine Landsleute und alle Muslime gegen Israel auf. Auf dem Tempelberg bleibt es jedoch ruhig.

In der Nacht ist es außerhalb der Altstadt von Jerusalem erneut zu Ausschreitungen gekommen. Palästinensische Jugendliche bewarfen die Einsatzkräfte mit Steinen, zündeten Feuer an und zerstörten Barrikaden, die den Zugang zur Altstadt versperren sollten. Die Polizei setzte berittene Einsatzkräfte, Wasserkanonen und Blendgranaten ein. Der palästinensische Rote Halbmond erklärte, mindestens 80 Menschen seien verletzt worden, darunter auch Kinder. Insgesamt 14 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die israelische Polizei teilte mit, dass mindestens ein Polizist verletzt worden sei.

Die Spannungen in der Stadt haben während des heiligen muslimischen Monats Ramadan zugenommen. Bei Straßenschlachten waren Freitagnacht in Jerusalem mindestens 205 Palästinenser und 18 Polizisten verletzt worden. Die Proteste am letzten Freitag im diesjährigen Ramadan richteten sich gegen die drohende Räumung von Häusern palästinensischer Familien im Ost-Jerusalemer Stadtteil Scheich Dscharrah. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Am Montag hat das oberste israelische Gericht eine Anhörung in dem Rechtsstreit zwischen den Siedlern und den palästinensischen Familien angesetzt.

Im palästinensischen Gazastreifen versammelten sich Hunderte von Demonstranten entlang der Grenze zu Israel. Militante Palästinenser sollen mindestens eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert haben, die auf offenem Gelände landete, wie das Militär mitteilte. Auf dem Tempelberg blieb es am Samstagabend ruhig, dort beteten muslimische Gläubige nach dem abendlichen Fastenbrechen ohne Zwischenfälle.

Erdogan ruft zum Protest auf

Derweil heizte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Konflikt weiter an und bezeichnete Israel als "Terror-Staat". Er rief in Istanbul alle muslimischen Staaten und die internationale Gemeinschaft dazu auf, wirksame Schritte gegen Israel einzuleiten. "Das grausame Israel, der Terror-Staat Israel greift gnadenlos und unmoralisch Muslime in Jerusalem an."

Die Türkei habe die UN, die Organisation für islamische Zusammenarbeit und andere Organisation dazu aufgefordert, aktiv zu werden. Vor der israelischen Botschaft in Ankara hatten bereits am Freitagabend Hunderte gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Jerusalem protestiert.