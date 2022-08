Neues Partyvideo bringt Sanna Marin in Not

Engtanz mit finnischem Star Neues Partyvideo bringt Sanna Marin in Not

Finnland diskutiert über das Freizeitverhalten seiner Regierungschefin: Seitdem mehrere Videos aufgetaucht sind, die Sanna Marin ausgelassen beim Feiern zeigen, sieht sich die 36-Jährige mit Zweifeln an ihrer Eignung für das Amt konfrontiert. Nun taucht ein neuer Clip auf.

Nach dem Auftauchen eines weiteren privaten Partyvideos gerät Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in ihrer Heimat zusätzlich unter Druck. In einem über die sozialen Medien verbreiteten Clip ist die Ministerpräsidentin in einem Club in Helsinki beim engen Tanz mit dem finnischen Musiker und Schauspieler Olavi Uusivirta zu sehen. Einige finnische Journalisten wollen dabei erkannt haben, wie der 39-Jährige die Politikerin auf den Hals küsst.

Darauf angesprochen sagte Marin, sie könne sich nicht erinnern, auf den Hals geküsst worden zu sein. Uusivirta sei ihr wegen der lauten Musik lediglich etwas näher gekommen, um ihr etwas ins Ohr zu sagen. Auf die Frage, wie sie ihre Beziehung zu dem Sänger als verheiratete Person beschreiben würde, entgegnete die 36-Jährige: "Es stimmt, ich bin verheiratet. Und ich denke, das sind Dinge, die zu meinem Privatleben gehören. Ich denke nicht, dass in diesem Video etwas Unangemessenes passiert."

Marin ist seit 2020 mit Markus Räikkönen verheiratet, das Paar hat eine Tochter. Das neuerliche Partyvideo hat unter Kritikern eine Diskussion über den Charakter der Ministerpräsidentin ausgelöst. Die Frage, ob solch ein Verhalten für eine Staatschefin angemessen sei, erhielt noch mehr Brisanz, nachdem publik wurde, dass die bereits bekannten Partyvideos an einem Abend gedreht wurden, an dem Marin in einem Notfall keinen Vertreter gehabt hätte.

Alkohol im Dienst?

Die Regierungschefin hatte ihren Urlaub vorzeitig beendet, was bedeutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt im Dienst war. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur STT vom Freitag trank die Sozialdemokratin an dem Abend auch Alkohol. "Das bedeutet, dass es keine Vertretung gab, die ihre Aufgaben übernommen hätte", schreibt STT. Marin hatte bereits am Donnerstag erklärt, sie habe einfach einen Abend mit ihren Freunden verbracht und nichts Verbotenes getan.

"Ich möchte zeigen, dass es gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Leben sind, die Jobs wie diesen machen", sagte sie. "Ich habe keine Drogen genommen und nichts außer Alkohol konsumiert. Ich habe getanzt, gesungen und Party gemacht - komplett legale Dinge." Teile der Opposition und ein Mitglied ihrer Koalition hatten die 36-Jährige aufgefordert, sich einem Drogentest zu unterziehen - was sie auch tat. Parteifreunde stärkten ihr den Rücken. In der Bevölkerung sind die Meinungen über Marins Freizeitverhalten geteilt.