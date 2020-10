In einem Monat stellt sich Trump zur Wiederwahl, seine Corona-Infektion könnte unmittelbare Auswirkungen darauf haben. Der 74-Jährige werde seinem Leibarzt zufolge seinen Pflichten vorerst vom Weißen Haus aus nachkommen. Währenddessen treffen die ersten Genesungswünsche ein.

Nur einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich nun auch Donald Trump und seine Frau mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch wenn der Präsident und die First Lady derzeit offenbar nicht unter Krankheitssymptomen leiden, sorgt die Nachricht für einige Aufregung. Nach Angaben von Trumps Leibarzt Sean Conley kann der 74-jährige Staatschef seine Pflichten als US-Präsident aber weiter ausüben. Trump und die First Lady bleiben nun vorerst im Weißen Haus in Quarantäne. Inzwischen treffen aus dem Ausland die ersten Genesungswünsche ein.

US-Vizepräsident Mike Pence hat Präsident Trump nach dessen Corona-Diagnose rasche Genesung gewünscht. "Karen und ich senden unsere Liebe und Gebete an unsere lieben Freunde Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump", schrieb Pence auch im Namen seiner Ehefrau Karen am Freitag auf Twitter. "Wir schließen uns den Millionen quer durch Amerika an, die für die volle und schnelle Genesung beten. Gott segne Sie, Präsident Trump & unsere wundervolle First Lady Melania", schrieb Pence.

Der britische Premierminister Boris Johnson sandte ebenfalls via Twitter seine "besten Wünsche" an Trump und dessen Frau Melania, bei der ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen wurde. "Hoffe, dass sie beide schnell vom Coronavirus genesen", fügte Johnson hinzu. Der britische Regierungschef war im Frühling an Covid-19 erkrankt und hatte deswegen sogar einige Tage auf der Intensivstation verbringen müssen.

Er wünsche Trump eine "schnelle Genesung", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel. "Covid-19 ist ein Kampf, den wir alle weiterhin kämpfen. Überall. Egal, wo wir leben", fügte Michel mit Blick auf die Corona-Pandemie hinzu.

Auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reagierte auf die Nachricht aus Washington. Er wünschte Trump via Twitter "eine vollständige und schnelle Genesung". Dabei steht es im Verhältnis zwischen der WHO und Trump nicht zum Besten: Der US-Präsident hatte Anfang Juli den Austritt seines Landes aus der UN-Sonderorganisation wegen deren Umgang mit der Corona-Pandemie eingeleitet. Er warf der WHO vor, durch einen China-freundlichen Kurs die weltweite Ausbreitung des neuartigen Virus ermöglicht zu haben.

Der indische Regierungschef Narendra Modi schrieb auf Twitter, er wünsche seinem "Freund" Trump "eine schnelle Genesung und gute Gesundheit".

Russlands Präsident Wladimir Putin wünscht Trump eine schnelle Genesung, wie der Kreml erklärt. Zugleich kündigt das Präsidialamt an, dass sich Putin gegen das Coronavirus impfen lassen werde. Russland hat nach eigenen Angaben bereits einen wirksamen Impfstoff entwickelt, was von internationalen Experten allerdings angezweifelt wird.

Auch Kanzlerin Angela Merkel hat Trump baldige Genesung gewünscht. "Kanzlerin Merkel: Ich sende Donald und Melania Trump all meine guten Wünsche", hieß es in einem Tweet, den Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter verbreitete. "Ich hoffe, dass sie ihre Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind", wurde die Kanzlerin weiter zitiert.

"Ich wünsche dem US-Präsidenten und Melania Trump, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, eine schnelle Erholung", schrieb Erdogan. "Ich hoffe sehr, sie überstehen die Quarantäne problemlos und werden so schnell wie möglich wieder gesund."