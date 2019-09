Zwischen Nordkorea und den USA zeichnet sich ein weiteres Treffen ab. Pjöngjang ist zumindest gesprächsbereit, bringt als Termin Ende September ins Spiel. Allerdings sollte Washington dann auch über eine "akzeptable Strategie" verfügen.

Nordkorea will noch im September wieder Gespräche mit den USA führen, nachdem es monatelang keine Fortschritte in den Verhandlungen um eine Denuklearisierung des Landes gab. "Wir sind bereit, uns gegen Ende September mit den USA zusammenzusetzen", erklärte Nordkoreas Vize-Außenminister Choe Son Hui laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Im August hatte er noch gewarnt, Nordkoreas Erwartungen an den Dialog mit den USA würden allmählich sinken.

Choe wiederholte Pjöngjangs Forderung, dass die USA eine "akzeptable Strategie" vorlegen sollten, da sonst der gesamte diplomatische Vorgang gefährdet werden könnte. "Ich denke, die USA hatten genug Zeit, um uns mitzuteilen, wie sie vorgehen wollen", sagte er.

Nächster Schritt?

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un waren im Juni 2018 erstmals zu einem historischen Gipfeltreffen zusammengekommen. Ein zweites Treffen im Februar wurde ohne Ergebnis abgebrochen. Im Juni trafen sich Trump und Kim erstmals in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dabei einigten sie sich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf Arbeitsebene, doch diese begannen bis heute nicht.

In den vergangenen Wochen unternahm Pjöngjang eine Reihe von international kritisierten Raketentests.