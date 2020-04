Bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag nennt Kanzlerin Merkel die Coronavirus-Pandemie eine "demokratische Zumutung". Sie bezieht sich dabei auf die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag Verständnis geäußert, dass die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens individuell und gesellschaftlich schwer zu ertragen sind. "Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung." Sie schränke genau das ein, was existenziellen Rechte und Bedürfnisse der Menschen sind.

Die Situation sei nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Maßnahmen transparent und nachvollziehbar erklärt werden. Dabei helfe die freie Presse, die föderale Ordnung und wechselseitiges Vertrauen in das Parlament und die Regierung. In ihrer Amtszeit sei ihr nichts schwerer gefallen als die persönlichen Freiheitsrechte der Menschen einzuschränken, sagte die Bundeskanzlerin.

"Wir erleben ganz und gar außergewöhnlich ernste Zeiten", sagte Merkel. Das Land werde auf eine Bewährungsprobe gestellt, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg und den Gründungsjahren der Bundesrepublik nicht gegeben hat. Es gehe nun um Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es seien Maßnahmen beschlossen worden, die kein historisches Vorbild hätten. Merkel betonte: "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern wir leben am Anfang." Die Menschen in Deutschland müssten noch lange mit dem Coronavirus leben.