Die Rüstungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich wird enger. Ein gemeinsamer Kampfpanzer ist ebenso in Planung wie ein Kampfflugzeug. Damit sich beide Partner beim Export in Drittstaaten nicht in die Quere kommen, haben sie einem Bericht zufolge ein geheimes Abkommen geschlossen.

Deutschland und Frankreich haben sich einem Bericht zufolge Regeln für den Export von gemeinsam entwickelten Rüstungsgütern gegeben. "Die Parteien werden sich nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen", heißt es laut "Spiegel" in einem geheimen Abkommen, das Mitte Januar verabredet worden sei. Demnach könne ein Land nur dann Bedenken anmelden, wenn seine direkten Interessen oder die nationale Sicherheit gefährdet seien.

Die Vereinbarung zielt dem Bericht zufolge in erster Linie auf deutsch-französische Gemeinschaftsprojekte wie den geplanten Kampfpanzer und das neue Kampfflugzeug. Sie wurde demnach auf Englisch verfasst und ist ein Zusatzabkommen zum Vertrag von Aachen, der Ende Januar unterzeichnet worden war. Der Titel des Dokuments: "Deutsch-französische Industriekooperation im Verteidigungsbereich - gemeinsames Verständnis und Prinzipien über Verkäufe"

Wenn sich Rüstungsexporte in Länder außerhalb der Nato anbahnen, wollen sich die Partner gegenseitig "frühzeitig" informieren, heißt es laut "Spiegel" in dem Abkommen weiter. Falls es zum Streit komme, wollten Berlin und Paris innerhalb von zwei Monaten "hochrangige Gespräche für einen Meinungsaustausch und die Suche nach Alternativen" beginnen. Außerdem solle ein "permanentes Gremium" über grundsätzliche Exportfragen beraten.

Vom Bundespresseamt und vom Bundeswirtschaftsministerium waren zunächst keine Stellungnahmen zu dem Bericht zu erhalten. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es beträchtliche Unterschiede in der Rüstungsexportpolitik. So hat Deutschland etwa einen Exportstopp an Saudi-Arabien verhängt hat, während Frankreich weiter Waffen an Riad liefert.