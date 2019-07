Die Massenproteste in Hongkong eskalieren. Demonstranten bewaffnen sich mit Eisenstanden und Straßenschildern. Stundenlang liefern sich die Regierungskritiker Auseinandersetzungen mit der Polizei, dann schlagen sie die Türen zu Hongkongs Parlament ein.

In Hongkong sind regierungskritische Demonstranten in das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone eingedrungen und haben den Plenarsaal besetzt. Sie besprühten die Wände und befestigten eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit am Podium. Mehrere Dutzend Demonstranten hatten sich zuvor gewaltsam Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft. Sie hatten die Glastüren mit einem Metallwagen gerammt und Metallabsperrungen aufgestemmt. Viele der Demonstranten waren mit Eisenstangen und Straßenschildern bewaffnet und trugen Helme.

Demonstranten versuchen, ins Parlamentsgebäude zu gelangen, während die Polizei sie mit Pfefferspray daran hindern will. (Foto: REUTERS)

Die Bereitschaftspolizei setzte Pfefferspray ein und verlangte die Räumung des Gebäudes, worauf die Demonstranten nicht eingingen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtet, zog sich die Polizei aus dem Gebäude zurück. Zuvor hatten sie über Stunden versucht, die Demonstranten vor dem Eindringen abzuhalten - auch mit Schlagstöcken.

Zehntausende protestieren friedlich

Gleichzeitig nahmen in der Stadt Zehntausende Menschen an einem friedlichen Protestmarsch teil. Sie demonstrierten am 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China erneut gegen die Regierung und ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, das die Finanzmetropole seit Wochen in Atem hält.

Eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit vor dem Podium im Parlamentsgebäude. (Foto: REUTERS)

An Brücken hingen Transparenten mit der Aufschrift "Free Hong Kong". In den vergangenen drei Wochen protestierten insgesamt über eine Million Menschen. Anlass war ein Gesetz, das Auslieferungen von Ausländern an China ermöglichen soll. Dies wurde inzwischen zwar auf Eis gelegt, die Demonstranten verlangen aber die vollständige Abschaffung. Die Proteste richten sich inzwischen auch generell gegen die pekingtreue Führung.

Hongkong gehört jetzt zwar formal zu China, hat aber eine Reihe von Sonderrechten und Freiheiten. So hat es eine unabhängige Justiz und eine eigene Regionalverwaltung. Regierungschefin Carrie Lam wird aber von China unterstützt und steht auch daher unter Druck. Die Volksrepublik China bestreitet zwar eine Einflussnahme. Unter den Demonstranten ist aber die Ansicht verbreitet, dass das Auslieferungsgesetz nur ein weiterer Schritt hin zur vollständigen Kontrolle Chinas sein soll.