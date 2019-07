In den frühen Morgenstunden ist ein Haus in Düren durchsucht worden.

Seit dem frühen Morgen durchsuchen Polizisten Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Die Befürchtung der Sicherheitskräfte: Gefährder aus dem islamistischen Umfeld wollten möglicherweise einen Anschlag begehen.

Die Polizei führt seit den frühen Morgenstunden Razzien in Nordrhein-Westfalen gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durch. Diese waren durch Hinweise von Sicherheitsbehörden veranlasst worden.

Der Fokus liege auf einer Wohnung in Düren - auch in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Zwei Männer wurden in Düren zur Vernehmung mit auf die Wache genommen. Die Männer hätten möglicherweise einen Anschlag begehen wollen. Genauere Details liegen nicht vor.

Einschätzungen zur Gefahrenlage und erste Ergebnisse der Durchsuchungen will die Polizei in den nächsten Stunden mitteilen. Zuletzt hatte es im Mai eine große Razzia in Nordrhein-Westfalen gegeben. Etwa 800 Beamte durchsuchten in mehreren Städten Wohnungen einer irakischen Rockerorganisation.