Einen Tag braucht die Polizei, um Lützerath zu umzäunen - und damit den Zugang zum Braunkohledorf zu erschweren. Nun sollen auch die letzten verbliebenen Aktivisten aus dem Ort herausgeholt werden. Doch die wehren sich mit drastischen Mitteln.

Der Braunkohleort Lützerath ist von einem neuen, anderthalb Kilometer langen Zaun umgeben. Die Konstruktion sei fast fertig, nur die Tore fehlten noch, sagte ein RWE-Konzernsprecher am Morgen in Lützerath, einem Ortsteil von Erkelenz. Die Tore sollen im Laufe des Tages eingehängt werden. RWE hatte am Mittwoch mit der Errichtung des etwa zwei Meter hohen Doppelzauns - also von zwei Zäunen nebeneinander - begonnen, um die Ortschaft als Betriebsgelände zu markieren und "eine lückenlose Umfriedung" zu schaffen.

Der Zaun soll Unbefugte daran hindern, die Ortschaft zu betreten, sagte der RWE-Sprecher. Sobald die Polizei einzelne Bereiche für geräumt erklärt hat, sollen Bagger mit dem "geordneten Rückbau" - also dem Abriss - beginnen. "Wann das sein wird, wissen wir nicht", sagte der Sprecher. "Sicherheit für alle Beteiligte hat für uns dabei absoluten Vorrang."

Am Mittwochmorgen hatte die Räumung von Lützerath begonnen, die im Laufe des heutigen Tages fortgesetzt werden soll. In der ersten Nacht nach Beginn der Räumung blieb es weitgehend ruhig. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Am Mittwochabend seien einige Böller geworfen und Feuerwerksraketen aus einem besetzten Gebäude gezündet worden, verletzt wurde aber niemand.

Frau zementierte sich Füße ein

Währenddessen holte die Polizei eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten von einem Lagerhallendach. An einer anderen Stelle war die Polizei in der Nacht mehrere Stunden damit beschäftigt, eine Aktivistin aus einem Autowrack zu befreien, das als Hindernis auf einem Weg aufgebaut worden war. Die Frau hatte sich in dem Wrack verschanzt und ihre Füße in den Weg zementiert. In den frühen Morgenstunden konnte sie herausgeholt werden.

Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Braunkohle abbaggern - dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. In der Ortschaft leben seit Monaten Klimaaktivisten in leerstehenden Häusern. Sie wollen dort ausharren, um die Verbrennung der Kohle zu verhindern und Schäden für das Klima abzuwenden.