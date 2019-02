Der automatische Abgleich von Kfz-Kennzeichen mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht den Karlsruher Richtern zu weit. Das Bundesverfassungsgericht erklärt die digitale Erfassung von Nummernschildern teilweise für verfassungswidrig. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Dürfen Ermittler wahllos Nummernschilder erfassen und mit ihrer Fahndungsdatenbank abgleichen, um so gesuchten Straftätern auf die Spur zu kommen? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sieht durch dieses Vorgehen zumindest teilweise die im Grundgesetzt verankerte Freiheit unbescholtener Bürger in Gefahr. In einem Aufsehen erregenden Beschluss erklärten die Richter am höchsten deutsche Gericht entsprechende Regelungen zumindest in Teilen für verfassungswidrig.

Hightech im Polizeieinsatz: Zum Erfassen von Nummernschilder verfügt die Polizei Geräte wie diese "transportable automatisierte Kennzeichenerkennungs-Anlage" (AKE). (Foto: dpa)

Betroffen von der Entscheidung sind zunächst polizeiliche Maßnahmen in den drei Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. In dem am Morgen veröffentlichten Beschluss vom 18. Dezember ist von Verstößen gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung die Rede. Die Behörden dürfen demnach nicht ohne begründeten Verdacht persönliche Daten erheben und zur Fahndung nutzen.

Digitale Kontrolle in Grenznähe

"Als Mittel der Schleierfahndung bedürfen Kennzeichenkontrollen einer besonderen Rechtfertigung", heißt es ausdrücklich im Beschluss des Ersten Senats (1 BvR 142/15 / 1 BvR 2795/09, 1 BvR 3187/10) am Bundesverfassungsgericht. Ganz verzichten müssen die Beamten auf den Nummernschild-Scan jedoch künftig nicht. Eine Rechtfertigung für den Einsatz des Datenabgleichs ergibt sich, wie die Verfassungsrichter hervorheben, schon aus dem "Wegfall der innereuropäischen Grenzkontrollen" und den sich daraus ergebenden Herausforderungen der Polizeiarbeit im grenznahen Bereich. Voraussetzung sei jedoch auch hier, heißt es, "dass die Kontrollen sachlich und örtlich einen konsequenten Grenzbezug aufweisen".

Die flächendeckende und bundesweite Erfassung von Nummernschildern ohne konkreten Anlass durch die Polizei hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in einer Entscheidung 2008 grundsätzlich verboten. In einzelnen Bundesländern gab es allerdings in den jeweiligen Landespolizeigesetzen näher geregelte Ausnahmen, die eine "automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenkontrolle" durch Ermittler rechtlich möglich machen sollte. Konkret bezieht sich der Beschluss der Verfassungsrichter auf entsprechende Regelungen in den Polizeiaufgabengesetzen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Die Ermittler wurden durch ihre jeweiligen Vorschriften dazu ermächtigt, durch den Einsatz von Kennzeichenlesesystemen verdeckt die Kennzeichen von Kraftfahrzeugen zu erfassen und diese mit zur Fahndung ausgeschriebenen Kennzeichen abzugleichen. Anders als in der Verwaltungspraxis in Bayern wurde bei Erstellung der Abgleichdatei in Baden-Württemberg und Hessen bisher nicht nach dem Zweck der Kennzeichenkontrolle unterschieden, kritisierten die Richter.

Diesel-Bann per Nummernschild-Scan?

Wie aus der aktuellen Entscheidung hervorgeht, hält das Verfassungsgericht einen solchen Eingriff in die Grundrechte in bestimmten Ausnahmesituationen durchaus mit dem Grundgesetz vereinbar - auch in der Fläche abseits der Grenzen. Im Fall einer konkreten Bedrohung können die Behörden demnach zur "Unterstützung von polizeilichen Kontrollstellen" das großflächige Scannen von Nummernschildern anordnen. Als Beispiel nennen die Verfassungsrichter die akute Gefahrenabwehr oder die "Verhinderung von schweren oder versammlungsrechtlichen Straftaten".

Die Debatte um die digitale Überwachungstechnik im deutschen Straßenverkehr hatte im vergangenen Herbst im Zusammenhang mit der Kontrolle von etwaigen Diesel-Fahrverboten in Innenstädten neue Fahrt aufgenommen. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung sollte es Kommunen damals ermöglichen, eine automatisierte Nummernschild-Erfassung zur Durchsetzung von Fahrverboten einzusetzen. Datenschützer und Autofahrerverbände hatten die Pläne scharf kritisiert.

"Ein automatisiertes Erfassen von Kennzeichen stellt Autofahrer unter Generalverdacht", hieß es in einer Stellungnahme des ADAC. Das Bundesverkehrsministerium wehrte sich gegen die Vorwürfe. Die Bundesregierung schaffe lediglich den rechtlichen Rahmen für die Automatisierung bereits bestehender Kontrollmöglichkeiten, hatte ein Sprecher im vergangenen Herbst erklärt. Der Bund mache den Kommunen damit ein Angebot, es gehe nicht um die bundesweite Einführung des Verfahrens.