Ein Trauerfall in einem Berliner Clan hält die Polizei in Atem, weil die Corona-Regeln ignoriert werden. Nachdem bereits das Krankenhaus, in dem die Mutter des Clan-Oberhaupts gestorben war, von Beamten überwacht wurde, wird für die Beerdigung ein Großaufgebot gestellt.

Die Polizei in Berlin will eine Beerdigung im Milieu des arabischstämmigen Remmo-Clans mit einem großen Einsatz begleiten. Um die Corona-Regeln durchzusetzen, seien am Montagvormittag mehrere Hundert Polizisten im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei befürchtet, dass sich die Angehörigen der bekannten Großfamilie nicht an die Bestimmungen, dass höchstens 20 Menschen bei einer Trauerfeier erlaubt sind, halten. "Wir haben Verständnis für die Trauer, müssen aber sehen, wie wir trotzdem mit angemessenem Respekt dafür Sorge tragen, dass die Regeln eingehalten werden." Man habe deswegen auch mehrfach mit der Familie gesprochen und sie darauf hingewiesen.

Die Beerdigung der älteren Frau aus der Großfamilie sollte gegen 11.00 Uhr in Berlin-Schöneberg sein. Danach könnte es sein, dass die Trauergäste noch zu einer Villa eines Familienangehörigen in Berlin-Neukölln fahren. Außerdem sollte es bereits am frühen Vormittag eine Zeremonie in einer Moschee geben.

Die Frau war in der vergangenen Woche in einem Krankenhaus gestorben. An den Tagen zuvor versammelten sich Dutzende Verwandte vor dem Krankenhaus. Nach dem Tod musste die Polizei am Donnerstag auf dem Grundstück der Villa in Neukölln die Einhaltung der Corona-Regeln durchsetzen. Sie leitete gegen 47 Menschen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Abstandsregeln ein.