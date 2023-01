Aktivisten und Polizisten stehen sich am Rande des besetzten Braunkohleorts Lützerath direkt gegenüber.

Im Laufe des Tages soll das Braunkohle-Dorf Lützerath geräumt werden. Der Energiekonzern RWE fürchtet, dass es zu Ausschreitungen zwischen Aktivisten und Polizei kommen könnte - und ruft zu Gewaltlosigkeit auf. Indes beginnen Polizisten damit, den Ort zu umstellen.

Die Polizei hat damit begonnen, das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier für die geplante Räumung zu umstellen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aachen bei Twitter schrieb, ist mit dem Umstellen der Ortslage Lützerath begonnen worden. Der Aachener Polizeipräsident hatte zuvor dem Sender radioeins des Rundfunks Berlin-Brandenburg gesagt, der Räumungseinsatz stehe unmittelbar bevor.

RWE will das Dorf abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. Der Energiekonzern hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem "Rückbau" des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. "Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt", teilte der Konzern am Morgen mit. Ob damit auch der Polizeieinsatz zur Räumung des Geländes beginnt, ließ der Konzern offen und verwies auf die Polizei.

Die Besetzer rief RWE zur Gewaltlosigkeit auf. "Gewalt gegenüber Polizei oder eingesetzten Beschäftigten ist vollkommen inakzeptabel", betonte der Versorger am Morgen in einer Mitteilung. RWE rufe die Besetzer dazu auf, den Rechtsstaat zu achten und die widerrechtliche Besetzung der RWE gehörenden Häuser, Anlagen und Flächen friedlich zu beenden. "Niemand sollte sich selbst durch gesetzeswidrige Handlungen in Gefahr bringen."

Symbol für Anti-Kohle-Bewegung

Die bevorstehende Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Lützerath ist ein Ortsteil der 43.000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler. Die darunter liegende Kohle soll zur Stromgewinnung gefördert werden. Gegen die Pläne protestieren Klimaschützer, die das Dorf besetzt halten.

Lützerath ist zu einem Symbol für die Anti-Kohle-Bewegung geworden. RWE verwies darauf, dass der Kohleabbau notwendig sei, um die Braunhohle-Kraftwerke mit hoher Auslastung zu betreiben und damit Gas bei der Stromerzeugung in Deutschland einzusparen. RWE hatte mit dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung getroffen, wonach der Konzern den Kohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vorziehen will. Die ursprünglich knapp 100 Einwohner des kleinen Ortes sind alle umgesiedelt.