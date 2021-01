Er wartet in Bermuda-Shorts an der Supermarktkasse, er teilt sein Essen mit Obdachlosen und rettet zwei Mädchen aus dem Meer: Wenig verwunderlich, dass Portugals 72-jähriger Präsident beliebt ist. Nun kann er wohl eine weitere Amtszeit antreten - und gegen das entfesselte Coronavirus kämpfen.

Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa ist bei der Präsidentenwahl in Portugal nach Prognosen schon in der ersten Runde für eine zweite fünfjährige Amtszeit wiedergewählt worden. Nach einer Erhebung des als sehr zuverlässig geltenden staatlichen Fernsehsenders RTP erhielt der konservative Politiker, frühere TV-Journalist und Jura-Professor zwischen 57 und 62 Prozent der Stimmen. Andere TV-Sender und Medien veröffentlichten kurz nach Schließung der letzten Wahllokale ähnliche Zahlen.

Um eine Stichwahl am 14. Februar gegen den Zweitplatzierten zu umgehen, musste Rebelo de Sousa die absolute Mehrheit - also mindestens 50 Prozent - erringen. Mit aussagekräftigen offiziellen Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet. Gegen den 72-jährigen de Sousa traten sechs Kandidaten an, darunter der 38-jährige Gründer der rechtspopulistischen Anti-Establishment-Partei Chega (Genug), André Ventura, sowie die frühere sozialistische Abgeordnete Ana Gomes.

Insgesamt 9,8 Millionen Portugiesen waren zur Wahl aufgerufen, davon 1,5 Millionen im Ausland. Bislang wurden in Portugal alle vier Präsidenten seit dem Ende der Diktatur 1976 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Präsident der Anekdoten

Portugal ächzt unter einer zuletzt extremen Zunahme der Corona-Infektionen. Dies wird weitgehend auf die Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Mutante B.1.1.7 zurückgeführt, die zunächst in Großbritannien festgestellt worden war. Landesweit gilt seit anderthalb Wochen ein zweiter Lockdown; fast alle Geschäfte, Restaurants sowie mittlerweile auch die Schulen sind geschlossen. Wegen der besorgniserregenden Infektionslage war der traditionelle Wahlkampf-Endspurt gestrichen worden.

Mit dem Chef der Minderheitsregierung, dem Sozialisten António Costa, arbeitet der moderat konservative Präsident einträchtig zusammen. Außerdem gibt es viele sympathische Anekdoten über ihn: Dass er in Bermuda-Shorts geduldig an der Supermarktkasse wartet, bis er an der Reihe ist, dass er sein Essen mit Obdachlosen teilt und dass er ins Meer sprang, um zwei Mädchen, deren Boot umgestürzt war, zur Hilfe zu eilen.

Der portugiesische Staatschef hat wenige Vollmachten, kann aber das Parlament für vorgezogene Neuwahlen auflösen. Er wird für fünf Jahre gewählt, maximal zwei Amtszeiten sind möglich.