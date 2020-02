Durchbruch in Thüringen

Ramelow tritt wohl als Ministerpräsident eine Rumpf-Regierungszeit an.

Die Verhandlungen waren lang und zäh - doch am Ende steht eine Vereinbarung. In Thüringen einigen sich Linke, SPD, Grüne und CDU auf einen neuen Anlauf zur Wahl eines Ministerpräsidenten. Im kommenden Jahr soll dann eine neuer Landtag gewählt werden.

Nach tagelangen zähen Verhandlungen haben sich Linke, SPD, Grüne und CDU auf einen Weg aus der politischen Krise verständigt. Im Kern einigen sich die vier Parteien auf die Wahl eines Ministerpräsidenten am 4. März, wie Ex-Regierungschef Bodo Ramelow sagte. Bei der will er erneut antreten. Anschließend soll eine Regierung vereidigt werden.

Zudem legten Rot-Rot-Grün und die Christdemokraten inhaltliche Schwerpunkte der politischen Arbeit fest - etwa ein millionenschweres Finanzprogramm für die Kommunen. Ferner wollen sie über einen Haushalt für 2021 verhandeln. Ist dieser beschlossen, soll der Landtag aufgelöst und am 25. April 2021 neu gewählt werden, wie Ramelow weiter sagte. Beide Seiten vereinbarten zudem einen sogenannten Stabilitätspakt, der besagt, dass keine politische Vereinbarung mithilfe von Stimmen der AfD zustande kommen soll.

In Thüringen war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar überraschend im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt dabei Stimmen von der CDU und auch von der AfD, die Wiederwahl Ramelows scheiterte. Nach drei Tagen im Amt und deutschlandweiter Kritik trat Kemmerich zurück. Seither ist offen, wie es in Thüringen weitergeht.