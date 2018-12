Razzia in Berliner Moschee läuft

Verdacht auf Terror-Finanzierung Razzia in Berliner Moschee läuft

In Berlin werden seit den Morgenstunden eine Moschee und weitere Gebäude im Zusammenhang mit mutmaßlicher Terrorfinanzierung durchsucht. Darunter seien auch Räumlichkeiten in der As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin via Twitter mitteilte.

Im Fokus der Justiz steht demnach der 45-jährige Ahmad A., der öffentlich unter dem Namen Abul Baraa als Imam auftritt. Er werde verdächtigt, einem dschihadistischen Kämpfer in Syrien Geld "für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten zur Verfügung gestellt zu haben", erklärte die Staatsanwaltschaft.

Wie "Spiegel Online" berichtet, ist die Polizei mit Beamten des Landeskriminalamtes, darunter auch Angehörige des Staatsschutzes, und Spezialkräften im Einsatz. Die Moschee in der Torfstraße gilt als Treffpunkt für radikale Salafisten und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie steht auch im Zusammenhang mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri. Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte dem Sender RBB, es sei niemand festgenommen worden. Es sollten nur Beweismittel gesichert werden.