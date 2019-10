Vor zwei Jahren finden auf Sizilien Verhandlungen zwischen Libyen und Italien statt. Beide Länder wollen den Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer eindämmen. Einem Bericht zufolge nimmt an dem Treffen auch ein bekannter Boss einer Schlepperbande teil.

Bei einem Treffen zwischen italienischen und libyischen Behörden vor zwei Jahren auf Sizilien soll auch ein bekannter Menschenhändler teilgenommen haben. Wie die italienische Tageszeitung "L'Avvenire" berichtet, ging es bei den Verhandlungen im Mai 2017 um eine Kontrolle der Migrantenströme über das Mittelmeer. Bei dem Menschenhändler soll es sich um den Libyer Abd al-Rahman al-Milad handeln.

Al-Milad gilt laut einem UN-Report als einer der führenden Drahtzieher im internationalen Schleppergeschäft. Er soll für das Ertrinken Dutzender Flüchtlinge verantwortlich sein. Seine Organisation soll in der Region Zawyah, rund 45 Kilometer westlich von Tripolis, operieren.

Laut "L'Avvenire" wurde Al-Milad bei dem Treffen als Kommandeur der lybischen Küstenwache vorgestellt. Während seines Aufenthaltes auf Sizilien soll er auch ein Flüchtlingslager in der Stadt Mineo besucht. Zu dem Zeitpunkt war das Lager das größte seiner Art in Europa. Mehr als 30.000 Migranten waren in den vergangenen Jahren in Mineo untergebracht.

Der Zeitung zufolge soll die libyische Delegation Druck auf Rom ausgeübt haben, damit Italien in Libyen Flüchtlingseinrichtungen finanziere. Daraufhin habe die Regierung in Rom begonnen, der EU die Eröffnung von entsprechenden Unterkünften in Libyen vorzuschlagen. Bereits in der Vergangenheit war der italienischen Regierung vorgeworfen worden, geheime Absprachen mit libyschen Milizen getätigt zu haben.