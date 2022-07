Seit Tagen ist Lyssytschansk heftig umkämpft. Nun meldet der russische Verteidigungsminister Schoigu an Kremlchef Putin: Man habe die Stadt eingenommen - und kontrolliere das ganze Gebiet Luhansk. Damit rückt Russland einem seiner Kriegsziele näher.

Russland hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Stadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine eingenommen. Damit habe man auch die völlige Kontrolle über das Gebiet Luhansk, meldete Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax an Präsident Wladimir Putin. Luhansk bildet zusammen mit der Region Donezk den Donbass. Die russische Offensive konzentrierte sich in den vergangenen Wochen vor allem darauf, den Donbass komplett unter russische Kontrolle zu bringen.

Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die komplette Eroberung von Luhansk. Allerdings gab der ukrainische Generalstab am Morgen bekannt, dass sich die Okkupanten darauf konzentrierten, ihre Positionen in den Städten Lyssytschansk und Werchnjokamjanka zu festigen. Der ukrainische Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, bestätigte ebenfalls auf seinem Telegram-Kanal, dass die Russen weiter vorgerückt "und im Bezirk Lyssytschansk Fuß gefasst" hätten. Unklar ist, ob noch ukrainische Einheiten in der Stadt sind. Von unabhängiger Seite lassen sich Berichte aus den Kampfgebieten kaum überprüfen.

Am Samstag hatten die prorussischen Separatisten bereits die Einnahme von Lyssytschansk verkündet, Kiew entgegnete darauf, die strategisch wichtige Stadt sei noch unter eigener Kontrolle. Lyssytschansk war nach dem Fall von Sjewjerodonezk der letzte große ukrainisch kontrollierte Ort im Gebiet Luhansk.

.

Laut dem Generalstabsbericht gab es zudem russische Angriffe in Richtung Charkiw und Slowjansk. In beide Richtungen seien die russischen Attacken zurückgeschlagen worden. In Richtung Bachmut, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Gebiet Donezk, halten die Kämpfe hingegen an. Gleiches gilt für Spartak, eine Vorortsiedlung von Donezk, die die russischen Truppen zu stürmen versuchen. Im Süden der Ukraine sei die Siedlung Iwaniwka, die die ukrainischen Truppen am Vortag im Gebiet Cherson erobert hätten, schweren russischen Luftangriffen ausgesetzt. Zudem würde das Gebiet Mykolajiw von Raketen beschossen.

Dutzende Explosionen von Melitopol

Außerdem wurde die von russischen Truppen besetzte Großstadt Melitopol im Süden der Ukraine in der Nacht von Dutzenden Explosionen erschüttert. Mehr als 30 Geschosse seien auf einen der vier russischen Militärstützpunkte in der Stadt abgefeuert worden, teilte der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Stützpunkt sei damit außer Gefecht gesetzt worden.

Laut Fjodorow wurden Militärgerät und mehrere Treibstofflager getroffen. Daher hielten die Explosionen auch Stunden nach den Angriffen noch an. In den sozialen Netzwerken tauchten Bilder und Videos auf, die Rauchwolken über der Stadt zeigen. Zugleich wurde bekannt, dass die Ein- und Ausfahrten aus der Stadt gesperrt wurden. Nach Aussagen Fjodorows wurde zudem ein russischer Zug zum Entgleisen gebracht. Dieser habe Nachschub für die russischen Besatzer in die Stadt bringen sollen.

Die russische Militärverwaltung der Stadt bestätigte am Morgen den Angriff auf Melitopol. Ihren Angaben nach wurden mehrere Wohnhäuser durch den Beschuss mit Raketenwerfern beschädigt. Zudem sei ein Zug beschossen worden, der Lebensmittel von der Krim in die Stadt gebracht habe.