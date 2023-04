Russland will ukrainische Truppen in Bachmut eingekesselt haben

Stadt seit Monaten umkämpft Russland will ukrainische Truppen in Bachmut eingekesselt haben

Seit Monaten halten ukrainische Truppen die Stadt Bachmut gegen eine Überzahl an russischen Kämpfern.

Zuletzt rücken Wagner-Söldner langsam aber stetig in der Stadt Bachmut vor. Erobern können sie die aber auch nach Monaten noch nicht vollständig. Nun meldet das russische Verteidigungsministerium jedoch einen Erfolg. Angeblich habe man ukrainische Truppen umzingelt. Belege fehlen jedoch.

Russische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau die ukrainischen Verteidiger der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine eingekesselt. Luftgestützte Truppen verstärkten derzeit die vorstoßenden Kampfeinheiten der Söldnertruppe Wagner und blockierten so die Entsendung weiterer ukrainischer Soldaten sowie einen Rückzug der "feindlichen Einheiten" aus Bachmut, erklärte das russische Verteidigungsministerium in einem Lagebericht.

Die Schlacht um Bachmut ist die am längsten andauernde der mehr als einjährigen russischen Offensive in der Ukraine. Die vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählende Stadt ist nach den monatelangen Kämpfen weitgehend zerstört und verlassen. Die Stadt in der Industrieregion Donbass hat jedoch angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte mit großen Verlusten mittlerweile für beide Seiten hohe symbolische Bedeutung erlangt.