An einer Schule in Hamburg gibt es Hinweise auf eine Bedrohungslage. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Beamte durchsuchen das Gebäude und prüfen Hinweise.

In Hamburg ist die Polizei am Mittwoch wegen einer möglichen Bedrohungslage an einer Schule im Stadtteil Blankenese ausgerückt. "Polizeikräfte sind bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen", teilten die Beamten auf X, dem früheren Twitter, mit. "Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor."

Schülerinnen und Schülern würden aus dem Gebäude geleitet. Parallel hätten Einsatzkräfte die Schule betreten und überprüften die Hinweise auf die mögliche Bedrohungslage, erklärte die Polizei weiter. Der Bereich werde weiträumig abgesperrt, eine Anlaufstelle für Eltern werde eingerichtet. Alle Autofahrer seien aufgefordert, die Gegend zu umfahren.

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Menschen, die in einem Klassenraum eine Schusswaffe gezeigt und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben sollen. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden Menschen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun überprüft. Es soll sich um zwei männliche, eher junge Menschen handeln.