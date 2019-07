In Spanien sieht es düster für Noch-Ministerpräsident Sánchez aus. Seine Wiederwahl scheint an diesem Nachmittag so gut wie ausgeschlossen. Die Verhandlungen mit der Linkspartei Unidas Podemos scheitern an Postenfragen. Es gibt aber ein letztes Angebot.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez verfügt nicht über die erforderliche Unterstützung für seine Wiederwahl. Das gab Sánchez selbst im Parlament in Madrid bekannt. Der sozialistische Regierungschef wollte sich ursprünglich ab 13.30 Uhr im zweiten Anlauf vom Parlament wählen lassen, erhielt aber nicht den nötigen Rückhalt durch die linke Partei Unidas Podemos.

"Eine Einigung war nicht möglich", sagte Sánchez. "Wir werden nicht die Regierung bekommen, die für Spanien wichtig ist." Bereits beim ersten Wahlgang am Dienstag hatte sich abgezeichnet, dass die Wiederwahl scheitern könnte.

Sánchez erhielt am Dienstag 124 Stimmen und verfehlte damit die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit von 176 Stimmen deutlich. Allerdings wäre an diesem Donnerstag eine einfache Mehrheit der Stimmen ausreichend gewesen.

Letztes Angebot von Unidas Podemos

Die sozialistische Verhandlungsführerin Carmen Calvo warf Unidas Podemos vor, fünf Kabinettsposten zu beanspruchen und "unzulässige" Forderungen zu stellen. Unidas-Podemos-Verhandlungsführer Pablo Echenique entgegnete, die Sozialisten wollten Unidas Podemos nur vier Kabinettsposten mit unzureichenden Vollmachten zugestehen.

So könne seine Partei nicht "die Politik machen, die wir vorschlagen: den Mindestlohn anheben, prekäre Stellen beseitigen, den Strompreis senken und den Klimawandel bekämpfen". Laut der Zeitung "El País" macht Iglesias ein letztes Angebot: Seine Partei Unidas Podemos würde auf das Arbeitsministerium verzichten, wenn Sánchez ihnen die Kompetenz zugesteht, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen.

Sollte sich die neue Pleite von Sánchez bestätigen, beginnt in Spanien ein Countdown: Hat die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone innerhalb von zwei Monaten nach der ersten Parlamentsabstimmung keine neue Regierung, muss König Felipe VI. am 24. September eine neue vorgezogene Parlamentswahl ansetzen, die voraussichtlich im November stattfinden würde. Es wäre die vierte Wahl in vier Jahren.